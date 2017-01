Provokation oder Bereicherung?

Seit Bekanntgabe der diesjährigen Teilnehmer beim Mannheim Forum ist eine große Diskussion unter den Studierenden entbrannt. Grund dafür ist die Einladung von Bernd Lucke, dem AfD-Mitbegründer und derzeitigen Spitzenkandidaten für die Liberal-Konservativen Reformer. Lucke soll in seiner Funktion als Wirtschaftsprofessor in Hinblick auf das Steuerprogramm seiner Partei an der Podiumsdiskussion zum Thema "Streitpunkt Steuern - Warum wir sie brauchen und sie trotzdem keiner zahlen will" teilnehmen.

Viele Studierende kritisieren diese Auswahl. "Ich finde es berechnend von den Verantwortlichen, Herrn Lucke in dieser Zeit einzuladen, in der die AfD versucht, die Gesellschaft aufzuhetzen. Man könnte auch andere Experten einladen, die nicht eine solche Vergangenheit haben. Man sollte sich fragen, was für ein Licht das auf die Universität wirft, wenn solche Leute eingeladen werden", kritisiert Anglistik/Amerikanistik-Alumni Marvin Gut.

Pro und Contra

Mannheim Forum 2017 Das Mannheim Forum ist ein jährlich stattfindender Studierendenkongress. Das diesjährige Forum findet im März unter dem Leitthema "Umbruch zum Aufbruch?" statt. Der Verein wurde 2012 gegründet, um in Mannheim einen interdisziplinären Kongress zu etablieren. Referenten aus verschiedenen Fachbereichen diskutieren drei Tage lang zu einem Thema. Zum diesjährigen Forum wurde Bernd Lucke, Steuerprofessor und Mitbegründer der AfD, zur Diskussion "Streitpunkt Steuern -Warum wir sie brauchen und sie trotzdem keiner zahlen will" eingeladen. Die Einladung stößt bei Studiereden auf verschiedene Ansichten. shb

"Es erweckt den Anschein, dass die Veranstalter des Forums mit der Einladung einer solch vorbelasteten Person ein maßgebliches Ziel verfolgen: Aufmerksamkeit durch Provokation. Es gäbe sicherlich alternative Personen, welche bereits bezüglich ihrer Qualifikationen deutlich geeigneter gewesen wären", meint "Bakuwi"-Student Ozan Yildirim. Eckart Mayer hat eine ähnliche Meinung: "Lucke wurde eingeladen, weil er eine politische Figur ist und nicht, weil seine Profession in Steuerfragen ihn dazu befähigt. Bedeutende Wissenschaftler kritisieren ihn eher."

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding, der wie Lucke an der Podiumsdiskussion beim Mannheim Forum teilnimmt, kann die Kritik gut nachvollziehen: "Einerseits tragen sowohl der Gastgeber als auch der gewählte Ort dazu bei, fremdenfeindlichen und populistischen Aussagen den Anschein der Normalität zu geben." Er halte es für falsch, die Wirkung von Demagogen durch öffentliche Auftritte zu verstärken. "Andererseits kann der Demagoge nicht dadurch bekämpft werden, dass wir ihn nicht wahrnehmen oder gar leugnen, denn sonst spürt die Gesellschaft die Infektion aus Verzerrungen, Aufhetzung, Vereinfachungen oder auch Lügen zu spät, ist erschrocken und verliert an Wehrhaftigkeit."

Andere Studierende hingegen befürworten die Einladung. "Für mich ist die Teilnahme von Lucke kein Grund zur Sorge, weil ebenso gewichtige Gegenredner eingeladen worden sind, die diesen Populismus ,entzaubern' können", sagt BWL-Student Niklas Schmiedeken. "Mit einer Ausladung Luckes würde man den Populisten doch in die Karten spielen, die oftmals behaupten, die Medienlandschaft würde einseitig berichten."

VWL-Student Max Friedmann hält es für legitim, dass Herr Lucke eingeladen wurde, weil er mit seiner politischen Einstellung auf dem Boden des Grundgesetzes stehe: "Vielen mag seine konservative Meinung missfallen, aber das heißt doch nicht, dass man missliebige Meinungen ausschließen darf." Florian Jirousch findet: "Lucke ist mit seiner Erfahrung als Ökonomieprofessor, Mitbegründer von zwei Parteien und Mitglied im Europaparlament sicherlich eine Bereicherung für die politisch-wirtschaftliche Diskussion beim Mannheim Forum." Auf jeden Fall habe es der Vorstand geschafft, die politische Diskussion um Meinungsfreiheit und Demokratie schon vor Beginn des Forums aufzuwerfen. Bernd Lucke selbst kann die Kritik an seiner Einladung nicht nachvollziehen: "Ich habe eine Partei gegründet, die den Euro, die Eurorettungspolitik und die damit verbundenen Vertragsbrüche kritisiert hat. Dass ich mit der heutigen Ausrichtung der AfD nicht einverstanden bin, habe ich durch meinen Austritt wohl hinreichend deutlich gemacht."

Gesamtes Spektrum umfassen

Das Team des Mannheim Forums steht zu seiner Entscheidung: "Herr Lucke wurde nicht leichtfertig eingeladen, sondern vor dem Hintergrund seiner Vorschläge zu alternativen und unkonventionellen Steuerkonzepten. Er wurde nicht wegen seiner Rolle bei der Gründung der AfD eingeladen." Laut der Initiative werde die AfD während der wirtschaftspolitischen Diskussion keine Rolle spielen. "Als neutrale Plattform präsentieren wir den Studierenden verschiedene Meinungen innerhalb von Diskussionen und Vorträgen und haben dabei den Anspruch, das gesamte politische, wirtschaftliche und kulturelle Spektrum zu umfassen", so ein Sprecher der Initiative. "Wenn wir den Teilnehmern eine vorausgewählte und gesteuerte Meinung präsentieren würden, bräuchte doch keiner mehr zu kommen." Mit den ausgeprägten Rückmeldungen zu dieser Einladung hätten sie nicht gerechnet.

Neben Lucke und Binding wurde für die Podiumsdiskussion zum Thema Steuern bislang der stellvertretende Bundesvorsitzender des Bunds Deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler veröffentlicht. Darüber hinaus finden Diskussionen in den Rubriken Kultur, Unternehmertum, Politik und Sicherheit statt.