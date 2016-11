Rückkehr des „Tabu-Themas“

1500 Euro für Nicht-EU-Studierende und 650 Euro pro Semester für ein Zweitstudium - die meisten Betroffenen wissen noch gar nichts davon, dass sie ab dem nächsten Wintersemester zur Kasse gebeten werden. Denn die Landesregierung Baden-Württemberg hat vor zwei Wochen den Haushalt für 2017 verabschiedet - und es muss gespart werden.

Die Begründungen der Landesregierung sind einfach: Die Studie-rendenzahlen befinden sich auf einem Allzeithoch, der Bedarf nach wissenschaftlichen Fachkräften steigt und da sowieso zwei Drittel des Budgets vom Ministerium für die Hochschulfinanzierung gebunden sind, hielt man Einschnitte in die Forschung und Wissenschaft für die eindeutig schlechtere Alternative. Nun hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) unter der Leitung von Theresia Bauer einen Gesetzes-Entwurf in Auftrag gegeben, an dem noch viel gebastelt wird.

Bildung soll kostenlos sein

Studiengebühren – eine Chronologie Am 26. Januar 2005 entschied das Bundesverfassungsgericht für die Wiedereinführung der Studiengebühren. 2014 wurden in den letzten Bundesländern die allgemeinen Studiengebühren wieder abgeschafft. Seitdem ist Studieren wieder gebührenfrei. Die Landesregierung Baden-Württemberg hat im Haushaltsentwurf 2017 eine Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Studierende sowie das Zweitstudium beschlossen. Die Gebühren sollen sich auf 1500 Euro pro Semester belaufen, für ein Zweitstudium 650 Euro pro Semester. Die Regelung soll ab dem Wintersemester 2017 in Kraft treten. In Baden-Württemberg wären um die 7000 Studierende betroffen. leo

"Es sind noch viele Fragen offen, die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes steht noch nicht", sagt Elena Sophie Klafsky, Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Universität Mannheim. Deswegen gebe es laut Klafsky noch viele Unklarheiten: Ab wann gilt etwas als Zweitstudium? Inwiefern werden die zusätzlichen Gelder, die die Universitäten bekommen, durch den zusätzlichen Verwaltungsaufwand wieder "aufgefressen"? Das seien nur einige der unbeantworteten Fragen.

Generell übt sich der Asta in Kritik: "Wir finden, salopp gesagt, beide Vorhaben, sowohl die Einführung der Gebühren für das Zweitstudium als auch für Auslandsstudierende, ziemlich beschissen", sagt Stephan Fuhrmann, Referent für Hochschulpolitik des Asta. "Wir sind der Meinung, Bildung sollte für jeden umsonst sein, unabhängig von nationaler Zugehörigkeit." Es sei demokratisch, wenn sich jeder Mensch frei entfalten könne, ohne davon abhängig zu sein, wie reich er sei oder wo er herkomme.

Mit viel Gegenwind gegen die Einführung sei jedoch nicht zu rechnen. "Die krasse Erhöhung der Studiengebühren betrifft die ausländischen Studierenden. Diese bekommen die politische Debatte in Deutschland allerdings in den meisten Fällen gar nicht mit", bedauert Klafsky. Ein Beispiel hierfür ist Katja Ezhova. Die 23-jährige Russin absolviert zurzeit ihren Master in Volkswirtschaftslehre an der Uni Mannheim.

Betroffen von den Gebühren ist sie nicht mehr - sie schreibt ihre Master-Arbeit bereits im nächsten Semester. "Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Kosten für zwei Jahre - ein ganzes Master-Studium - decken könnte", überlegt sie nun etwas verunsichert. Der gute und internationale Ruf der Uni Mannheim beeinflusse natürlich ihre Entscheidung. "Aber auch andere Universitäten, zum Beispiel Bonn und München haben einen guten Ruf", gibt sie zu bedenken. Und im Zweifel würde sie eher in ein anderes Bundesland gehen, in dem sie kein Geld zahlen müsse.

Doch um die Qualität des Studi-ums und der Betreuung für Auslandsstudierende zu gewährleisten, müsse man mehr Geld aufwenden, sagt Denise Burgert von der Pressestelle des MWK in Stuttgart: "Wir sind überzeugt davon, dass wir durch verbesserte Studienbedingungen internationale Studierende anziehen werden, die wegen der guten Qualität zu uns kommen und nicht, weil es möglichst billig ist."

Reicht der gute Ruf der Unis?

Andere Länder in Europa gingen bereits den gleichen Weg, unter anderem Schweden oder Finnland. "Gerade die Uni Mannheim hat ein sehr international ausgerichtetes Profil", sagt Klafsky. Daher sei es für die Uni auch von großem Interesse, wie die Situation sich entwickeln wird. "Wirklich einschätzen kann aber momentan keiner, inwieweit das den Hochschulstandort Baden-Württemberg schwächt", so die Jura-Studentin.

Die größte Problematik, die Klafsky sieht, liege allerdings nicht auf der internationalen, sondern auf der Ebene der deutschen Politik: "Das Thema Studiengebühren war in den letzten Jahren ein absolutes Tabu-Thema, an das sich niemand getraut hat." Die Befürchtung des Asta ist nun, dass das Tabu mit diesem Schritt gebrochen wird und ein Signal an andere Parteien und Bundesländer sendet. "Konkret heißt das, dass früher oder später wohl auch wieder über allgemeine Studiengebühren diskutiert wird", glaubt sie. Im Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass keine allgemeinen Studiengebühren eingeführt werden. "Der Koalitionsvertrag gilt", betont Burgert. Fürs erste dürfen die Studierenden also hoffen.