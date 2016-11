So günstig wie möglich

Spätestens seitdem die Einkaufstüten zehn Cent an der Kasse kosten, ist die Debatte um Nachhaltigkeit spürbar angestiegen - auch unter Studierenden. Vor allem Modeunternehmen stehen in der Kritik, nicht nachhaltig zu wirtschaften. Rasch wechselnde Trends und ausgiebige Shopping-Touren, im Modehaus wird oft gekauft, was niemand wirklich benötigt. Und wenn der Schrank zuhause zu platzen droht, dann wird dieser kurzerhand ausgeräumt.

Welches Unternehmen besonders im Fokus steht, wechselt dabei, für viele ist es derzeit ganz besonders Primark. Der Modekonzern hat in diesem Jahr eine Filiale in Mannheim eröffnet und der Ansturm ist ungebrochen. Gerade Menschen, die monatlich nicht viel Geld zur Verfügung haben, gehen dort gerne einkaufen. So sind auch die Studierende eine wichtige Kundengruppe für Primark. Ein Primark-Sprecher sagt dazu: "Studierende kommen wie viele unserer Kunden zu uns, weil wir modische Kleidung zu günstigen Preisen anbieten. Wie die meisten jungen Leute wollen Studierende gut aussehen und suchen gute Qualität, müssen aber oft mit einem begrenzten Budget auskommen."

Das Interesse von Studierenden sei vom Tag der Eröffnung in Mannheim an sehr groß. "Außerdem beschäftigen wir einige Studierende in diesem Store und haben für sie immer wieder Möglichkeiten, auch in Teilzeit bei uns zu arbeiten und so ihr Studium mitzufinanzieren", so der Sprecher.

Das geben Studierende für Kleidung aus In seiner 20. Sozialerhebung schlüsselt das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung die Lebenshaltungskosten von Studierenden auf. Die durchschnittlichen Lebenshal-tungskosten eines Studierenden betrugen 2012 demnach monatlich etwa 794 Euro. Die Miete belaste den studentischen Geldbeutel mit durchschnittlich 298 Euro am meisten. Für Kleidung sei durchschnittlich 52 Euro monatlich ausgegeben worden, für Lernmittel hingegen nur 30 Euro. Die Befragung zur 21. Sozialerhe-bung ist bereits abgeschlossen. Mit den Ergebnissen kann im Frühsommer 2017 gerechnet werden. igl

Die Initiative der grünen alternativen Hochschulgruppe (gahg) möchte den Studierenden deutlich machen, dass solche Unternehmen aufgrund der schlechten Produktionsbedingungen keine Option für Studierende sein sollten. Die Hochschulgruppe setzt sich für nachhaltige, soziale und alternative Ziele ein. Sie sind deshalb Mitglied der Initiative "Schluss mit schmutziger Wäsche", die zum Beispiel anlässlich der Primark-Eröffnung eine Protestaktion gestartet hat.

Von Produktion bis Einkauf

Das Thema Nachhaltigkeit bezieht die gahg nicht nur auf die Produktionsbedingungen in den Herstellungsländern, sondern ebenfalls auf den übermäßigen Konsum, der durch Shopping-Lust deutlich werde: "Wir wollen uns vor allem auch für den bewussten Konsum einsetzen. Das bedeutet, dass man weiß, woher seine Kleidung kommt, unter welchen Bedingungen sie produziert wurde und dass man nur das konsumiert, was man wirklich braucht, um Müll zu vermeiden." Die gahg möchte besonders für Aufklärung sorgen und Alternativen aufzeigen, ohne Studierende, die billige Modeläden besuchen, verurteilen zu wollen.

Wer mit Studierenden über Konsum spricht, trifft auf unterschiedliche Meinungen. Eine Mannheimer Soziologie-Studentin gibt zu: "Ich habe mich zwar ein wenig mit dem Thema auseinandergesetzt, aber aufgrund meiner finanziellen Situation ist mir die Produktion eigentlich egal. Es wird doch sowieso alles in ein und derselben Fabrik hergestellt, nur das Etikett unterscheidet sich im Nachhinein." Eine VWL-Studentin im fünften Semester aus Mannheim äußert sich ähnlich: "Ich denke, dass der Unterschied zwischen Primark und beispielsweise New Yorker nicht groß ist, deswegen verurteile ich weder das eine noch das andere. Wegen des knappen Bafög sehe ich keine andere Möglichkeit, als dort einkaufen zu gehen, wenn ich trotzdem modisch angezogen sein möchte."

Jedes Mode-Unternehmen geht seinen eigenen Weg der Preisgestaltung - Primark begründet auf der eigenen Webseite sein Vorgehen so: "Im Gegensatz zu anderen Marken geben wir kein Geld für auffällige Werbung aus. Wir teilen unseren Kunden lediglich mit, wann wir ein neues Geschäft eröffnen."

Nicht jeden Trend mitmachen

Ob Kleidungsdiscounter, ob Modefachgeschäft oder fair gehandelte Ware - die 23-jährige Studentin Veronika Heil ist grundsätzlich der Ansicht: "Man sollte wirklich nur kaufen, was man benötigt. Das bedeutet, nicht jeden Trend mitgehen zu müssen - aber auch, seinen eigenen Stil zu finden."

Die Unternehmensjura-Studentin hat den ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit gemacht. Und dieser Schritt beginnt für sie nicht im Bio-Markt, sondern unabhängig im Kopf. "Nachhaltigkeit beginnt im Kopf und bedeutet oft auch Verzicht." Doch wie Nachhaltigkeit relativ ist, ist es auch der Verzicht. Sind Schränke, die nicht überlaufen, und Samstage ohne Konsumrausch in der Shopping-Mall wirklich Verzicht? Bei den Tüten hat es schon geklappt.