Unterbrechung der Party-Routine

Die Partys im Mannheimer Barockschloss sind für viele Studierende Kult. Egal ob Erstsemester oder Ehemalige, egal welche Hochschule, die Unifeten im Schloss gehören für viele zu Mannheim dazu. Jeden Donnerstag veranstaltet dabei eine Fachschaft die Party, die in den Sommermonaten im Schneckenhof und im Winter in den Katakomben stattfindet. Ab diesem Winter ist das aber nicht mehr möglich, da die Katakomben aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen sind.

Infos über den genauen Zeitraum gibt es noch nicht, offiziell spricht man aber von zwei bis drei Jahren, in denen die Fachbereichsvertretungen anderweitig ihr Geld verdienen müssen. "Die wöchentlichen Feten sind die einzige Einnahmequelle für uns Studierendenvertretungen", sagt Nelli Weibert von der Fachschaft Wirtschaftspädagogik (Wipäd). Davon werden interne Fahrten, die Erstsemesterwoche oder andere Veranstaltungen finanziert.

Streit um den Schneckenhof

Der Verkauf der Karten und auch die Einnahmen an den Bars seien bei den Partys unter freiem Himmel kaum zurückgegangen. "Vor allem dieser Semesterstart verlief aufgrund des guten Wetters unfassbar positiv für die Partys im Schneckenhof", sagt Thano Tsiortas von der Fachbereichsvertretung VWL. Seine Fachschaft sei dieses Semester aber nicht mehr dazu gekommen, eine Party zu veranstalten. So bleibe ihnen nichts anderes übrig, als das Frühjahrssemester abzuwarten, um dort die verlorenen Einnahmen hoffentlich wieder auszugleichen. Dass die Feiern im Schneckenhof die Uni-Gemeinschaft polarisiert, zeigt die jüngste Ausgabe des sogenannten freien Unimagazins, das davon abriet, die Donnerstagsfeten zu unterstützen und auf eine Bartour im Jungbusch verwies.

Die Fachschaften hat das verärgert, so auch die Wipäd-Fachschaft. Denn als Uni-Gemeinschaft solle man zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. In einer Stellungnahme auf Anfrage des "Mannheimer Morgen" beruft sich das Unimagazin hingegen auf seine Unabhängigkeit. Grundlage der Kritik seien die schlechten Besucherzahlen im letzten Semester gewesen. Das Unimagazin räumt jedoch ein, dass es die Subjektivität ihrer Empfehlung, die in Form eines Wochenplans der besten Mannheimer Partys geschah, besser hätte herausstellen können.

Trotz der Diskussionen: Die Schneckenhofpartys begeistern weiterhin viele Studenten, so auch Etienne, der regelmäßig von Landau nach Mannheim kommt um mit seinen Freunden auf dem Schneckenhof oder in den Katakomben zu feiern. Wo er, die Mannheimer Studierenden und andere Partywütige jetzt und in den kommenden Wintern feiern können, bleibt offen. Eine Möglichkeit ist, in die Clubs und Bars in der Stadt auszuweichen, die besonders donnerstags auf die vielen Studierenden eingestellt sind. Ansonsten heißt es, auf den kommenden Frühling zu warten, wenn im Schneckenhof wieder unter freiem Himmel getanzt werden kann.

Die bis jetzt letzte angekündigte Studierendenparty in der Uni findet an Halloween, 31. Oktober, im Café EO statt.