Hund verletzt Mädchen und Frau

Mannheim-Käfertal. Die Polizei ist auf der Suche nach einem Hundebesitzer, dessen Hund offenbar sowohl ein 12-jähriges Mädchen als auch eine Frau und deren Hund mit Bissen verletzt hat. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurde das Mädchen bereits am vergangenen Donnerstag gegen 14.30 Uhr an der Kreuzung Hessische Straße/Frischer Sinn von dem Hund unvermittelt in den Arm gebissen, wobei sie eine Prellung und einen Bluterguss davon trug. Der Hundebesitzer kümmerte sich der Meldung zufolge nicht um das Mädchen und entfernte sich in Richtung Frohe Zuversicht.

Zu einem weiteren Angriff des Hundes soll es am Sonntagvormittag in der Oskar-Miller-Straße gekommen sein. Dort attackierte der Hund demnach eine Joggerin und deren Hund. Die 29-jährige Frau wurde bei dem Vorfall verletzt. Obwohl der Mann in diesem Fall seinen Hund wegzog, nannte er der Frau falsche Personalien.

Der Hund wird von beiden Geschädigten wie folgt beschrieben: vermutlich ein Australian Shepherd Mischling, etwa 50 bis 55 Zentimeter hoch, weißes Fell mit dunkelbrauen Flecken. Der Hundebesitzer soll rund 65 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß und graue kurze Haare haben. Hinweise von weiteren Geschädigten oder Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/71849-0 entgegen. (gbr/pol)