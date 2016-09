Jetzt mitmachen!

"MM"-Serie: Kitas unter der Lupe

Die Redaktion des Mannheimer Morgen stellt seit 30. August 2014 alle rund 190 Mannheimer Einrichtungen vor und bewertet sie - ab 18. März 2015 jeweils vier Einrichtungen jeden Mittwoch.

Wenn Sie Kinder in einer Kita in Mannheim haben oder dort als Erzieher/-in arbeiten, dann können Sie hier auch selbst Ihre Kita bewerten! Vergeben Sie in verschiedensten Kateogrien wie Ausstattung, Parkplätze, Angebot usw. 1-5 Sterne und nehmen Sie aktiv an den Kita-Bewertungen teil!

