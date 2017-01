Polizei muss handeln

Allein am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Mannheim 19 Autos aufgebrochen. Jeder einzelne Fall kostet die Opfer Zeit, Nerven und vor allem Geld - um sich gestohlene Gegenstände neu zu kaufen und, falls man nicht versichert ist, sein Auto reparieren zu lassen. Die Polizei muss dafür sorgen, dass diese üble Serie endlich ein Ende nimmt.

Sicher, die Beamten können nicht alles überwachen. Aber die Polizei kann den Kampf gegen ein bestimmtes Delikt wie Autoaufbrüche zum Schwerpunkt machen und dafür Kräfte intern verschieben. Mit solchen Schwerpunktaktionen hat es das Mannheimer Präsidium in der Vergangenheit immer wieder geschafft, schnell für Besserung zu sorgen - sei es bei Wohnungseinbrüchen, bei lauten Autofahrern in der Innenstadt oder beim Kampf gegen Taschendiebe. Mit Blick auf die Autoaufbrüche heißt das: noch mehr Präsenz zeigen, vor allem am Abend, und mehr Beamte in die Ermittlungsarbeit stecken. Das erhöht die Chancen, die Täter zu schnappen.

Die Aufbruchserie ist auch eine Gelegenheit, eine oft erhobene Forderung in Stuttgart erneut zu platzieren: Städte mit besonderen Problemlagen wie Mannheim brauchen eine besondere Ausstattung mit Polizisten. Es darf nicht Normalität werden, dass man in seinem Auto keine Sachen mehr liegenlassen kann.