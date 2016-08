„Mobilität die größte Herausforderung“

Zwei der Gründungsmitglieder von "Sport verbindet uns": Die Studenten Mike Schwechheimer und Anna Gerres. © Mike Schwechheimer

Mannheim. Herr Schwechheimer, Frau Gerres: Auf Ihrer Homepage stellt sich die Initiative "Sport verbindet uns" damit vor, dass sie Flüchtlingen kostenlose Mitgliedschaften in Vereinen anbietet - wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?

Gerres: Im Januar 2015 haben wir die Initiative gegründet und letztes Jahr nach den Sommerferien damit angefangen, regelmäßig in Vereine zu gehen, um unsere Idee, Flüchtlinge durch Sport zu integrieren, vorzustellen. Konkret sah das so aus, dass sowohl die Vereine Fragebögen von uns bekommen haben, als auch die Flüchtlinge. Anhand der Präferenzen und den Kapazitäten der Vereine hat dann unsere Vermittlungsarbeit begonnen. Die ersten ein bis zwei Mal begleiten wir die Flüchtlinge noch zum Training, um zu schauen, ob alles passt und die Harmonie stimmt.

Was muss auf den Fragebögen ausgefüllt werden?

Gerres: Die Vereine sollen uns mitteilen, wie viele Neuzugänge sie aufnehmen wollen und auch können und in welcher Sportart. Und bei den Flüchtlingen geht es vor allen Dingen um die sportliche Präferenz.

Welche Sportarten liegen denn auf der Beliebtheitsskala vorne?

Gerres: Ganz klar Fußball, Schwimmen, Taekwondo und generell alle Kampfsportarten.

Und in welcher Sportart herrscht generell eine eher geringe Nachfrage?

Schwechheimer: Im Bereich Hockey und ... Drachenbootfahren. (lacht)

Was hat Sie bei der Vermittlungsarbeit bisher am meisten überrascht?

Rüggeberg: Dass alles so gut geklappt hat. (lacht) Wir dachten im Vorfeld schon, dass einige Probleme auf uns zukommen würden, aber wenn es einmal Probleme gab, haben die sich erstaunlich gut lösen lassen.

Schwechheimer: Außerdem dachten wir, dass es schwerer sein würde, genug Vereine für die Sache zu gewinnen. Aber letztendlich ist es mittlerweile so, dass es fast mehr Vereine gibt, die einen Platz anbieten würden, als Flüchtlingen, die einen Sportverein suchen. Gerres: Ja, hinsichtlich der Vereine in Mannheim muss man festhalten, dass Absagen wirklich immer nur aus Kapazitätsmangel stattgefunden haben - zum Beispiel bei Fußballvereinen - und nicht, weil die Vereine kein Interesse an einer Zusammenarbeit hatten.

Aufgrund Ihrer bisherigen Erfahrungen - was ist bei der Integration von Flüchtlingen für die Vereine die größte Herausforderung?

Gerres: Am Anfang war das Problem, dass wir alle Flüchtlinge vermitteln wollten, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Das war insbesondere bei den UMAs (Unbegleitete minderjährige Ausländer, Anm. d. Red.) ein Problem. Das ist dann natürlich auf Dauer für einen Verein unbefriedigend, wenn ein Neuzugang dann doch schnell wieder weg ist. Mittlerweile versuchen wir daher nur noch Flüchtlinge zu vermitteln, die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben.

Und die größte Herausforderung für die Flüchtlinge?

Schwechheimer: Die Mobilität. Die Flüchtlinge verfügen über kein Auto und müssen daher meist abgeholt und zum Training gebracht werden. Das haben die Vereine aber auch gemacht, zum Beispiel hatten wir Flüchtlinge im Ringclub in Sandhofen, die von Vereinsmitgliedern abgeholt wurden.

Was planen Sie mit "Sport verbindet uns" als nächstes?

Gerres: Langfristig würden wir die Initiative gerne erweitern und auch mit Vereinen außerhalb der Region zusammenarbeiten. Dann bräuchten wir allerdings mehr Unterstützer, welche die Flüchtlinge beispielsweise zu den Trainingseinheiten begleiten.