36 000 Mark - den Bayern zu viel

Pirmasens/Mannheim. Als Jugendfußballer war Willi Schuster (64) beim SV Waldhof Ende der 1960er Jahre eine große Nummer. Aus dem TSV 47 Mannheim-Schönau hervorgegangen wechselte er nach der B-Jugend-Zeit zum großen Nachbarn ein paar Kilometer weiter südlich.

Bei den Blau-Schwarzen avancierte Schuster zum Schüler- und Jugend-Nationalspieler. Der gebürtige Mannheimer absolvierte in dieser Zeit 25 Länderspiele im DFB-Trikot. Mannschaftskameraden waren unter anderen drei spätere Weltmeister: Uli Hoeneß, Paul Breitner, Rainer Bonhof.

Vor rund 30 Jahren erkrankte Willi Schuster, der in Pirmasens lebt, an Multipler Sklerose (MS). Seine Mitspieler von damals haben ihn in all den Jahren nicht vergessen und verloren sich gegenseitig sowie Schuster nie ganz aus den Augen. Jetzt besuchten sie Schuster in der Südwestpfalz und brachten ihm - wie kann es anders sein - ein Waldhof-Trikot mit. Der Name "Willi Schuster" steht ausnahmsweise auf der Brust und nicht auf dem Rücken.

Dass der Kontakt nie abgerissen ist, hat die eingeschworene Gemeinschaft "Fritz" Hoffmann, der eigentlich Günther heißt, zu verdanken, wie Roland Karschits erzählt: "Fritz Hoffmann lebt wie kein anderer für den SV Waldhof, durchlief sämtliche Jugendmannschaften, war später bei den Amateuren und schnupperte sogar an der Ligamannschaft."

Eine Geschichte war jetzt - beim Besuch in Pirmasens - Gesprächsthema Nummer eins, das zeigt, wie sich die Verhältnisse im Profifußball verschoben haben. Es geht um 36 000 D-Mark, an denen Mitte der 1970er ein Wechsel Willi Schusters von Jahn Regensburg zum großen FC Bayern scheiterte. So hoch war die Summe, welche die Oberpfälzer für ihn verlangten. Trainer in München war seinerzeit ein gewisser Dettmar Cramer, der Schuster nach einem Probetraining unbedingt verpflichten wollte.

1970 Transfer nach Pirmasens

Der damalige Bayern-Manager Robert Schwan aber hielt den Daumen nach unten, er wollte die Summe nicht bezahlen. Vielleicht schmerzten ihn noch die 300 000 D-Mark, die er kurz zuvor für den 18-jährigen Waldhöfer Bernd Förster nach Mannheim überwiesen hatte.

Dass Schuster den Waldhof 1970 überhaupt in Richtung Pirmasens verlassen hatte, lag auch - wie könnte es anders sein - am schnöden Mammon. Der SVW war gerade aus der Regionalliga, die damals der Zweiten Bundesliga entsprach, abgestiegen, und die Waldhöfer benötigten Geld in der leeren Kasse.

Also entschied der damalige Spielausschussvorsitzende Willi Boxheimer - so nannte man die Sportmanager in jenen Jahren - gemeinsam mit dem Vorstand, Schuster nach Pirmasens zu transferieren. Es war jene Zeit, als Heinz Wetzel - Boxheimers Nachfolger - nach dem Abstieg erst einmal im Pfandhaus die Schreibmaschine auslösen musste - mit privaten Mitteln -, damit der Betrieb auf der Waldhof-Geschäftsstelle am Alsenweg weitergehen konnte.

Schuster war der erste Spieler aus der Nachwuchsschmiede des SVW, der den Waldhof verließ, weil der Verein die Ablöse vorzog. Dabei hätte die Mannschaft einen wie ihn für den Wiederaufstieg in die Regionalliga gut gebrauchen können. Es klappte trotzdem, wenn auch erst im zweiten Anlauf 1972. Damit und mit dem Beginn einer strukturierten Nachwuchsarbeit unter Kurt Kobberger, Alfred Schäfer und anderen waren die Grundlagen für einen Erfolgsweg geschaffen, der in der deutschen A-Jugend-Meisterschaft 1980 gipfelte und mit dem Bundesliga-Aufstieg 1983 gekrönt wurde.

Zurück zu "Fritz" Hofmann: Der Wirt des Gasthauses "Spiegelschlössl" auf dem Luzenberg, einer Art Waldhof-Museum auf privater Basis, organisiert regelmäßig Treffen der alten Mitspieler. Ehrensache, dass alle gemeinsam beschlossen, die nächste Fahrt zu Willi Schuster nach Pirmasens nicht allzu lange anstehen zu lassen. (lozu)