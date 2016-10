Weinzierl setzt auf Psychologen

Platz acht in der Slowakei: Nathalie Weinzierl war mit ihrer Leistung beim Ondrej-Nepela-Memorial zufrieden. © dpa

Mannheim/Bratislava. Platz acht beim renommierten Ondrej-Nepela-Memorial in Bratislava (Slowakei), dazu die Premiere der Kombination aus Dreifach-Lutz und Dreifach-Toeloop sowie Rang sechs in der Kür: Nathalie Weinzierl ist mit ihrem Saisonstart zufrieden - auch wenn sie wegen zweier Fehler in der Kür noch Luft nach oben sieht. Doch mit 148,23 Punkten steigerte sich die 22-Jährige vom Mannheimer ERC gegenüber dem Auftakt bei der Lombardia-Trophy um gut vier Zähler. "Ich bin so gut vorbereitet wie nie, denn ich konnte schon im Juni wieder aufs Eis", war sie zuerst in Oberstdorf, dann bei einem Lehrgang in Berlin sowie zum Choreographie-Training in Turin und Mailand. "Ich habe zwei neue Programme, laufe zu Musicals-Musik. Im Kurzprogramm auf "Burlesque", in der Kür auf "Les Miserables".

Isaev sammelt Erfahrungen

Als noch viel wichtiger benennt sie das Sommereis in Mannheim, denn schon ab Juli stand das Eissportzentrum Herzogenried zur Verfügung. Dort setzte die Deutsche Vizemeisterin mit Coach Peter Sczypa tagtäglich um, was sie aus dem schlechten Abschneiden bei der WM in Boston im März gelernt hatte. "Ich habe mit dem Sportpsychologen Jan Mayer daran gearbeitet, Fehler sofort abzuhaken und nicht noch während eines Wettbewerbs darüber nachzugrübeln", wurde dieses "zu viele Nachdenken" als Ursache für das erstmalige Ausscheiden im Kurzprogramm ausgemacht. "Es ist noch nicht perfekt, aber es klappt immer besser", ist sie zuversichtlich, dieses Manko in den Griff zu bekommen.

Denn in den nächsten Wochen steht viel auf dem Spiel, geht es doch bereits um die Olympia-Quotenplätze für 2018. "Bergamo und Bratislava waren sogenannte Challenger-Wettkämpfe, die für die EM und WM wichtig sind. Jetzt folgen - ebenfalls aus der Challenger-Serie - noch Warschau und die NRW-Trophy." Aber zunächst ist Nizza dran (14. Oktober). Richtig ernst wird es dann bei den Deutschen Meisterschaften Mitte Dezember in Berlin. "Klar will ich dort einen der gesicherten zwei EM-Startplätze für Helsinki holen", ist die EM-Siebte motiviert. Die beste Deutsche fährt auch zur WM.

Das Wirtschaftsjura-Studium läuft für die Stipendiatin der Uni Mannheim nun eher nebenher. "Ich bin jetzt im siebten Semester und weiß es sehr zu schätzen, dass ich durch das Stipendium mein Studium auch weiterhin strecken kann. Ich versuche, zweimal pro Woche an der Uni zu sein. Aber ohne Tutorenhilfe könnte ich meinen Sport nicht ausüben."

Während B-Kader-Mitglied Weinzierl sich auf internationalem Parkett seit langem zu Hause fühlt, machte Nachwuchshoffnung Kristina Isaev ihre ersten Erfahrungen beim Junioren-Grand-Prix in St. Gervais (Frankreich). Die 15-jährige Deutsche Juniorenmeisterin war von der Größe der Veranstaltung sichtlich beeindruckt und verpasste als Zwölfte ihr Top-Ten-Ziel knapp. "Doch sie hat daraus gelernt", ist sich ihr Trainer Peter Sczypa sicher. Beim Zwingerpokal in Dresden wurde sie Dritte. Ihre zwei Jahre jüngere Trainingskollegin, die Deutsche Nachwuchsmeisterin Dora Hus, wurde dort bei ihrem Debüt in der Juniorinnenklasse Sechste. (Sibylle Dornseiff)