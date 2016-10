Budenzauber kehrt zurück

Auch der SV Waldhof konnte im Januar 2015 die Frankfurter Eintracht nicht stoppen. Der Bundesligist war der letzte Titelträger des Hallenspektakels in Mannheim.

Von unserem Redaktionsmitglied

Thorsten Hof

Mannheim. Wer Hallenfußball mag, darf sich im Januar 2017 wieder auf Budenzauber direkt vor der eigenen Haustür freuen. Nach einem Jahr Pause steigt am 5. Januar in der Mannheimer SAP Arena einmal mehr der Harder13 Cup, das traditionsreiche Hallenturnier geht dann bereits in seine zehnte Auflage.

"Wir freuen uns sehr, den Harder13 Cup nach einem Jahr Pause wieder auszurichten. Mit Bundesligist SV Darmstadt 98, dem SV Sandhausen, dem Karlsruher SC, dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim treffen traditionsreiche Teams aus der Region aufeinander, die dem Turnier echten Derby-Charakter verleihen", freut sich auch Daniel Hopp, Geschäftsführer der SAP Arena auf die Spiele mit jeder Menge Lokalkolorit. "Wir blicken mit Spannung auf die Begegnungen und hoffen auf tatkräftige Unterstützung der Teams durch zahlreiche mitgereiste Fans."

Aufgrund der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich und der verkürzten Vorbereitungszeit der Klubs auf die Rückrunde konnte im vergangenen Januar kein entsprechendes Teilnehmerfeld auf die Beine gestellt werden, nun hat es wieder für alle Teams gepasst.

Auch der SV Waldhof, der das Turnier 2010 gewinnen konnte, wird dann wieder versuchen, den höherklassigen Mannschaften ein Bein zu stellen. "Das ist ein namhaftes Turnier, das wir natürlich sehr gerne spielen", sagt Waldhof-Trainer Gerd Dais.

Die Tatsache, dass der Regionalligist zu diesem frühen Zeitpunkt noch gar nicht mit der eigentlichen Vorbereitung auf die Rückrunde begonnen hat, ist für den SVW-Coach kein Grund, den Wettbewerb nicht Ernst zu nehmen. "Natürlich hat die Regionalliga-Runde Priorität, aber wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft ins Rennen schicken", kündigt Dais an.

Auch in der Nachbarschaft freuen sich die Teams bereits auf die rasanten Vergleiche auf dem Kunstrasen. "Wir finden uns dort in bester Gesellschaft", heißt es beispielsweise beim Zweitligisten SV Sandhausen, dessen Trainer Kenan Kocak dann auf seinen alten Klub SV Waldhof treffen wird.

Fester Bestandteil des Harder13 Cups in Mannheim sind zudem die "Roten Teufel" aus Kaiserslautern. Die Mannschaft vom Betzenberg ist bereits zum neunten Mal mit dabei und hat damit bisher nur ein Turnier verpasst.

Anpfiff der Begegnungen ist um 17.30 Uhr, Tickets für das Hallenturnier gibt es bereits am kommenden Montag an den bekannten Vorverkaufsstellen. Die Eintrittskarten kosten zwischen 12 und 39 Euro.