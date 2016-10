Sein Herz schlägt blau-schwarz

Klaus Sinn in seinem Party-Keller, der überall an seine Karriere erinnert. © Zuther

Lothar Zuther

Hemsbach/Mannheim. Einmal Waldhof - immer Waldhof. Auf kaum jemanden trifft diese Maxime besser zu als auf Klaus Sinn. Am Dienstag feiert der ehemalige Spieler, Trainer, Co-Trainer und Geschäftsführer des SVW bei bester Gesundheit in seinem Haus in Hemsbach seinen 80. Geburtstag. Den 80. - schon? Man denkt, das könne nicht sein, denn bei einem Besuch hat man das Gefühl, er komme gerade vom Trainingsplatz und hat mit seinen Jungs mal eben eine Einheit absolviert. Sinn ist fit und vital. Und der beste Beweis dafür, dass der Sport und der Umgang mit jungen Menschen einen junghalten.

Die Waldhof-Ikone wurde in einem sehr guten Fußball-Jahrgang geboren, denn auch der Ehrenspielführer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, Uwe Seeler, erblickte 1936 das Licht der Welt.

Gegen den HSV mit Uwe Seeler

Der Zufall wollte es, dass der SV Waldhof eines der ersten Spiele unter der Verantwortung von Sinn als Cheftrainer am 16. August 1970 gegen den Hamburger Sportverein bestritt - mit Uwe Seeler. Das Ergebnis von 3:8 war zweitrangig, doch es folgten zwei Meisterschaften des SVW in der 1. Amateurliga Nordbaden, die am 17. Juni 1972 mit dem Aufstieg in die damals zweitklassige Regionalliga Süd gekrönt wurden. Damit war der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft gelegt, denn zwei Jahre später wurde die Zweite Bundesliga eingeführt.

Im Februar 1973 gab der damalige Waldhof-Vorstand - trotz guter Tabellenposition - Sinn den Laufpass. Sechs Jahre später kehrte der Pfälzer als Co-Trainer zu seinem Lieblingsverein zurück und hatte mit seiner Arbeit wesentlichen Anteil am Bundesliga-Aufstieg 1983.

Die Fußball-Lehrer-Lizenz hat Sinn nie angestrebt. "Das Leben als hauptamtlicher Trainer wäre mir zu unstet gewesen. Heute hier - morgen dort, das wäre nichts für mich gewesen", sagt der Familienmensch heute und hat deshalb lieber auf Sicherheit gesetzt.

Sinn war 26 Jahre als Personal-Sachbearbeiter der Firma Bopp & Reuther tätig und hat dort immer alle Unterstützung bekommen, die für seine Fußball-Aktivitäten notwendig waren.

Erst als der Verein sich 1986 in der Bundesliga dazu entschied, ihn als hauptamtlichen Geschäftsführer zu installieren, war Sinn als 50-Jähriger dazu bereit, zu 100 Prozent beim SVW einzusteigen und hat es bis zu seinem Ruhestand 1996 nicht bereut. Damit war er mehr als 30 Jahre in verschiedensten Funktionen für den Waldhof tätig - immer loyal zum Verein.

Sinn ist ein besonnener Mensch. Immer gewesen. Die lauten Töne waren nicht sein Ding, die überließ er anderen. Ihm waren solide Arbeit und Teamgeist wichtig. Heute verzichtet er darauf, den aktuell Verantwortlichen in Besserwisser-Manier Ratschläge zu erteilen.

Wer ihn nach der aktuellen Situation beim SV Waldhof fragt, bekommt zur Antwort: "Das ist eine andere Situation, eine andere Zeit." In Trainer Gerd Dais, den er aus dessen Zeit als Spieler beim Waldhof kennt, hat er volles Vertrauen: "Seine Handschrift zeigt, dass er die Mannschaft im Griff hat." Das Schönste für Sinn wäre, wenn der SV Waldhof bald den Aufstieg in die Dritte Liga schaffen würde. Am besten schon in dieser Saison. Sein Stammplatz im Carl-Benz-Stadion ist seit der Eröffnung 1994 gleichgeblieben: Block 15, Reihe 1, Platz 3.