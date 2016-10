Der Dauerläufer belohnt sich selbst

Energiebündel und Vorbild in Sachen Einsatzbereitschaft: Waldhof-Angreifer Benedikt Koep schoss in Wetzlar das entscheidende Tor. © Binder

Wetzlar. Das Lob für den Schützen des goldenen Tores kam von prominenter Stelle. Steffen Menze, in den Jahren 2006 und 2007 für etwa 15 Monate auch Trainer des SV Waldhof und derzeit als Berater tätig, gratulierte seinem Schützling Benedikt Koep für eine überdurchschnittliche Leistung in Sachen Laufbereitschaft. Belohnt hatte sich Koep nach einem erneut starken Auftritt mit dem Siegtor zum 1:0-Erfolg bei Teutonia Watzenborn-Steinberg selbst (72.) - er sorgte damit für den dritten Auswärtssieg des SVW in dieser Spielzeit.

Der zu Saisonbeginn von Eintracht Trier zum Waldhof gewechselte Angreifer steht wie kaum ein anderer im Team von Gerd Dais für die Trainervorgabe "Die Abwehr beginnt schon im Sturm". Bis zur letzten Sekunde des Spiels bedrängte er die Gegenspieler schon an deren Strafraum und war sich zu keiner Zeit zu schade, auch im Mittelfeld die Bälle zu erkämpfen.

Schwierige Platzverhältnisse

Einfach waren die Bedingungen am Samstagabend für beide Teams nicht. Nach starken Regenfällen war der Platz sehr tief und seifig. Waldhof verzichtete auf die Dominanz im Spiel und ließ den Gegner im Mittelfeld ab und an ein bisschen kombinieren. "Im Gegensatz zu anderen Mannschaften hatte Waldhof heute die richtige Taktik, um zum Ziel zu kommen. Es war sicher richtig, aus einer stabilen Ordnung heraus zu operieren", bescheinigte Menze dem Waldhof-Coach das richtige Rezept. Dais baute auf zwei Viererketten und mit schnellem Umschaltspiel nach Balleroberung sollte zum Angriff geblasen werden. Dies klappte einige Male schon in der ersten Halbzeit, allerdings ohne zum Torerfolg zu kommen. "Wir müssen natürlich mehr aus unseren Möglichkeiten machen", kritisierte Koep. Auch er selbst ließ bereits in der 18. Minute eine Chance liegen, als Keeper Yannik Dauth nach einem Schuss von Giuseppe Burgio den Ball nach vorne abprallen ließ und der 29-jährige den Nachschuss nicht verwerten konnte. Als Burgio später freistehend nur den Außenpfosten traf (32.) und Michael Fink plötzlich allein auf Torhüter Dauth zulief (37.), war die verdiente Führung möglich. "Mannheim hatte die ein oder andere Chance mehr als wir und daher auch verdient gewonnen", musste hinterher Watzenborns Coach Francisco Copado einräumen.

"Wir haben keine nennenswerten Großchancen zugelassen. Die Defensive hat sehr ordentlich gestanden", stellte Dais dagegen zufrieden fest. Dass es vorne für sein Team nur ein Tor wurde, nahm er gelassen hin. Nach neun Wochen war er schlicht und einfach froh, mal wieder auswärts gewonnen zu haben.

Da Saarbrücken erst am Montagabend spielt, hat sich Waldhof nach dem achten Saisonsieg zumindest vorübergehend wieder auf den zweiten Tabellenplatz geschoben und mischt weiter im Rennen um die begehrten ersten beiden Plätze, die zu den Aufstiegsspielen berechtigen, mit. Ob es mit einer erneuten Teilnahme an der Relegation zur 3. Liga klappt? Steffen Menze drückt seinem Ex-Klub sicher die Daumen, sagt aber auch mit Blick auf die Konkurrenz: "Bis dahin ist es noch ein langer und schwerer Weg." (rod)