Lauf, Lea, lauf!

Lea Düppe hat allen Grund zum Strahlen: Das Lauf-Jahr 2016 lief für sie mit zahlreichen Erfolgen besser als in den kühnsten Träumen ausgemalt. © Pix

Mannheim. "Ich komme kaum die Treppe hoch und runter", sagt Lea Düppe und lacht. Eigentlich ist das kurios, denn sie läuft für das Engelhorn Sports Team der MTG Mannheim - und zwar weit mehr als nur ein paar Treppenstufen. Am vergangenen Sonntag nahm Düppe beispielsweise zum ersten Mal einen Marathon in Angriff - und das mit großem Erfolg: 2:52:40 Stunden benötigte sie für die 42,195 Kilometer des Frankfurt Marathons.

"Ich bin mit meiner Zeit sehr zufrieden", sagt Düppe zu ihrer Premiere. Kein Wunder, denn die starke Leistung reichte nicht nur zum fünften Platz in ihrer Altersklasse, sondern auch zu Rang zwölf in der DM-Wertung. Da fällt es gleich leichter, den Muskelkater in den Tagen danach zu verkraften. Zumal die 24-Jährige normalerweise auf kürzeren Distanzen zu Hause ist.

Beim Mannheimer Dämmermarathon war sie dieses Jahr über die Halbmarathon-Strecke erfolgreich und siegte über die gleiche Distanz auch beim Franklin-Meilenlauf im Oktober. Diese Top-Leistungen sind das Ergebnis einer Mischung aus Talent, Disziplin und Leidenschaft, die sie erst sehr spät fand. "Ich habe schon immer gerne Sport gemacht. Mit dem Laufen habe ich aber erst mit 17 oder 18 Jahren angefangen", erklärt Düppe.

Zuvor probierte sie sich im Fußball, Judo, Schwimmen und Hockey, obwohl das Laufen ohnehin schon in der Familie angekommen war. "Mein Vater drehte nach der Arbeit regelmäßig seine Runden", erzählt die selbstbewusste junge Frau: "Irgendwann habe ich beschlossen, mitzumachen. Von 0 auf 100 - das geht aber nicht."

Abschalten beim Sport

Also schnappte sich die Masterandin der Biotechnik ein Fitness-Buch und ihre Mutter, begann kürzere Distanzen zurückzulegen, ehe sie mit ihrem Vater die abendlichen Runden drehte. "Ich hatte von Anfang an Spaß dabei. Wenn ich laufe, kann ich abschalten, genieße die Zeit für mich", erklärt Düppe.

Der Sieg beim heimischen Volkslauf gab ihr zusätzliche Motivation und verschaffte ihr den endgültigen Eintritt in die Leichtathletik. "Ich habe anschließend viel investiert, aber während des Abis auch fast aufgehört", erzählt Düppe, die ihr Abitur mit der Note 1,0 bestand. Ohne Bewegung ging es dann doch nicht, und das Studium ließ mehr Training zu als zunächst angenommen. Mit der MTG Mannheim hat Düppe an ihrem Studienort auch noch eine sportliche Heimat gefunden. "Nicht dass jetzt einer denkt: Die arbeitet den ganzen Tag, dann rennt sie ein bisschen rum und hat keine Freunde. Im Laufsport habe ich auch viele Freunde gefunden", scherzt Düppe.

Vier bis fünfmal steht pro Woche Lauftraining auf dem Programm, zusätzlich noch Regeneration, Krafttraining, Radfahren und Spinning zum Ausgleich. Wenn möglich trainiert sie mit ihrem Freund Timo, mit dem sie seit fast fünf Jahren zusammen ist. "Er ist Triathlet. Das passt gut, denn nicht jeder hat Verständnis dafür, dass ich nach der Arbeit noch zwei Stunden trainieren gehe", erklärt Düppe.

Disziplin ist das A und O

Um Arbeit und Leistungssport unter einen Hut zu bringen, gehört viel Disziplin dazu, sogar im Winter gibt es keine Pause. "Da ist Aufbautraining angesagt. Die ersten Volksläufe finden dann im Frühjahr statt", weiß die 24-Jährige. Kaltes Wetter macht ihr wenig aus: "Ich denke, dass man generell abgehärtet ist, wenn man oft draußen ist. Oder es liegt am Ingwer, den ich gerne esse."

Aktuell schreibt sie ihre Masterarbeit im Unternehmen "Südzucker" und wohnt währenddessen in Worms. Dort forscht sie an einem Prozess, der aus CO2 einen Stoff produziert, aus dem man Bioplastik herstellen kann. Man könnte sagen, dass sie die Welt ein bisschen verbessern will. Das passt zu ihr, denn sie liebt die Natur, geht im Urlaub gerne auf Touren, statt alles inklusive am Strand zu liegen. Dafür wird jetzt aber wenig Zeit sein, denn zunächst steht die Masterarbeit an, anschließend vielleicht die Rückkehr in ihre Wahlheimat Mannheim und eventuell auch der nächste Marathon. "Ich weiß noch nicht, wann ich den nächsten Marathon laufe und ob es im kommenden Jahr sein wird", meint Düppe. Der Ehrgeiz hat sie aber gepackt und vielleicht bleibt dieses Mal ja noch genug Kraft übrig, um die Treppen hochzulaufen. (tobi)