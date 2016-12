MTG: Top-Leistung 2016 als Ansporn für 2017

Mannheim. Für die MTG Mannheim war 2016 ein äußerst erfolgreiches Jahr. Mit den Sprinterinnen Yasmin Kwadwo, Alexandra Burghardt und Nadine Gonska sowie Diskuswerferin Shanice Craft schickte der Verein vier Sportlerinnen zu den Olympischen Spielen nach Rio de Janeiro - so viele wie noch nie. Zurzeit starten bei der MTG 18 Bundeskader-Athleten - auch das ist eine Bestmarke.

MTG-Leistungssportchef Rüdiger Harksen begreift diese Rekorde einerseits als Bestätigung für die gute Arbeit, die in Mannheim geleistet wird. Andererseits sind sie Ansporn für 2017, die Entwicklung soll weiter nach oben gehen. "Im Ranking der besten deutschen Leichtathletik-Vereine, das die Leistungen bis inklusive der U 16 berücksichtigt, stehen wir einmal mehr unter den Top Ten. Das ist ein sehr gutes Zeugnis für den Verein", betonte Harksen bei der Jahresabschlussfeier.

Für das nächste Jahr wartet die MTG zwar mit keinen spektakulären Neuzugängen auf. Der Verein hat sich allerdings mit zwei Sprinterinnen verstärkt, die an die nationale Spitze herangeführt werden sollen: Celina Kränzle, die vom SC Vöhringen kommt, schließt sich der Trainingsgruppe von Michael Manke-Reimers an, die ebenfalls 18-jährige Kathrin Wallmann (Unterländer LG) wechselt zu Valerij Bauer.

"Ich habe schon ins Training in Mannheim reingeschnuppert. Ich kann mir von den Mädels noch viel abschauen, auch Valerij ist total nett, es macht viel Spaß. Ich freue mich auf die neue Herausforderung", sagte Wallmann, die in diesem Jahr bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim ihre Bestzeit über 100 Meter auf 11,69 Sekunden verbesserte.

Für 2017 wünscht sie sich, dass sie endlich mal verletzungsfrei bleibt. Diverse Blessuren warfen sie in ihrer Entwicklung immer wieder zurück. "Ich will mich steigern und würde mich freuen, wenn ich international starten könnte", betonte Wallmann. Zunächst will sie bei der DM "vorne mitlaufen", aber auch die U-20-EM in Italien hat die gebürtige Heilbronnerin im Hinterkopf.

Leistungsexplosion bei den Frauen

Kränzle und Wallmann messen sich bei der MTG mit Sprinterinnen, die ihren Durchbruch schon längst geschafft haben. Kwadwo und Burghardt wurden in Rio zwar nicht in der Staffel eingesetzt, doch sie durften alleine schon die Teilnahme als Erfolg verbuchen. "Vor allem nach der Leistungsexplosion, die der Frauensprint in diesem Jahr zu verzeichnen hatte", dachte Harksen nach dem Karriereende von Verena Sailer vor allem an Gina Lückenkemper und Lisa Mayer. Und auch für die Mannheimer 200-m-Spezialistin Gonska war 2017 ein gutes Jahr.

Auf konstant hohem Niveau etablierte sich Shanice Craft, das MTG-Aushängeschild. Bei der EM in Amsterdam verteidigte die Diskuswerferin ihre Bronzemedaille von 2014, in Rio war sie im Finale dabei. Zu mehr reichte es nicht. Wie einige Konkurrentinnen kam sie aber nicht mit dem zeitlichen Ablauf ihrer Wettkämpfe zurecht. "Die Qualifikation spät abends, das Finale am nächsten Morgen - wer sich diesen Zeitplan ausgedacht hat . . .", wollte Harksen diesen Satz lieber nicht beenden.

Wie Craft hat sich auch Speerwerfer Andi Hofmann für eine Disziplin entschieden, bei der in Deutschland die Konkurrenz riesig ist. Zwar übertraf der 25-Jährige die geforderte Olympia-Norm, da aber drei DLV-Athleten weiter warfen, verpasste er das Rio-Ticket knapp. "Du hast aber jeden aus diesen Top Drei bereits geputzt. Du wirst sie weiter ärgern", sprach Harksen dem "Langen" Mut zu.

Während 400-Meter-Läufer David Gollnow seine Karriere beendet hat, will ein anderer in 2017 neu angreifen: Patrick Domogala steigerte sich in diesem Jahr über 100 m auf 10,27 Sekunden, obwohl er durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen wurde. 2017 soll mindestens so gut werden, wie 2016 war. (cr)