Benjamin Becker als Hoffnungsträger

Mannheim. Benjamin Becker wechselt von Grün-Weiss Mannheim zum Bundesliga-Konkurrenten TC Weinheim. "Das kann ich so bestätigten", erklärt Weinheims Teammanager Jürgen Kadel. Die aktuelle Nummer 119 der Weltrangliste wird damit zum Aushängeschild des Aufsteigers. "Wie oft er spielen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen", bremst Kadel die Euphorie zwar. Wie wichtig Becker werden kann, ist aber unbestritten. "So, wie es jetzt ist, ist es gut für Weinheim", freut sich Grün-Weiss-Teammanager Gerald Marzenell: "Wenn Benjamin auch noch gegen uns spielen könnte, wäre das ideal - das wird ohnehin ein echtes Tennis-Fest."

Die Mannheimer wussten vom Kontakt nach Weinheim frühzeitig, hatten damit keine Probleme. "Ich habe mich im Herbst schon mit Jürgen unterhalten - er wollte einen guten Spieler und gleichzeitig ein Aushängeschild", erklärt Marzenell: "Da wir in der ersten Woche spielfrei haben und Benjamin wohl nur die ersten beiden Termine zur Verfügung stehen würde, ist der Wechsel für uns okay." Dass es dann nach Weinheim ging, sei umso besser: "So bleibt er in der Region. Wenn Weinheim es schafft, die Klasse zu halten, wäre das genial - mit ihm haben sie eine Chance mehr." Auch für Kadel war die Zusammenarbeit wichtig: "Wir wollten von Anfang an mit offenen Karten spielen", betont er. Auch er kann sich einen Einsatz gegen den Mannheimer Bundesliga-Rivalen gut vorstellen, beim Match zwei Tage zuvor gegen Aachen könnte Becker aber zu einem noch wichtigeren Faktor werden. "Gegen Aachen rechnen wir uns eine Chance aus, da wäre es auf jeden Fall gut, ihn einsetzen zu können", sagt Teammanager Kadel und ergänzt zu Beckers Einsätzen: "Es kommt auf seine Turnierplanung an. Wir sind in ständigem Kontakt."

Hanfmann kommt aus Aachen

Die Hoffnungen ruhen indes nicht nur auf der Personalie Becker, auch ansonsten wollen die Weinheimer eine schlagkräftige Truppe in den Kampf um den Klassenerhalt schicken. "Yannick Hanfmann, der zuletzt für Aachen in der Bundesliga gespielt hat, kommt wieder zu uns zurück", sagt Kadel und führt weiter aus: "Zudem wird Luca Vanni zu uns stoßen." Der Italiener, der gerade in der ersten Runde der Australian Open stand, kommt aus Krefeld. (msc)