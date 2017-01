Politakis' Traum von der Bundesliga

Sinsheim. Die Vorfreude stand Theodoros Politakis ins Gesicht geschrieben. Am Samstag traf er mit der U 19 der TSG Hoffenheim zum Freundschaftsspiel gegen den SV Sandhausen und seinen jüngeren Bruder Evangelos an. Beim 10:1-Sieg der 1899-Talente war Theodoros selbst einmal erfolgreich.

Noch vor ein paar Jahren haben die beiden Brüder die Bolzplätze Mannheims unsicher gemacht, inzwischen sind sie einer Profikarriere einen großen Schritt näher gekommen. "Mein Vater hat zu mir immer gesagt, ich soll Evangelos mitnehmen, wenn ich kicken gehe - und andersrum war es genauso", erinnert sich Theodoros Politakis.

Angefangen hat seine Karriere bei der SpVgg 03 Sandhofen. Es dauerte allerdings nicht lange, bis sein großes Talent entdeckt wurde: Über den SV Waldhof ging es zum Karlsruher SC, dann weiter zum Bundesliga-Nachwuchs nach Hoffenheim. Eines hat er sich aber auch aus seiner Zeit in Sandhofen bewahrt: "Ich habe meine ersten Fußballschuhe noch zu Hause."

Die Verwurzelung mit Mannheim ist weiterhin groß. "Ich wohne auch noch bei meinen Eltern in Sandhofen, gehe öfter zur U 19 vom Waldhof, weil ich da einige Freunde habe", erzählt Politakis.

Einen durchstrukturierten Plan gab es für seinen steilen Aufstieg derweil nie. "Ich habe bei Sandhofen angefangen, weil da auch meine Brüder gespielt haben", erinnert sich Politakis: "Dann hatte ich ein paar Freunde beim Waldhof, die mich zum Training eingeladen haben. Irgendwann kam der KSC, den ich als nächsten Schritt angesehen habe." Auch im Kraichgau blieb sein Talent nicht lange verborgen. Als der Kontakt entstand, wollte sich das Talent dann unbedingt der TSG anschließen: "Das war dann im Nachhinein auch der Schritt in die richtige Richtung."

Die vergangenen Monate bestätigen das. Im November war der 18-jährige Mittelfeldmann in drei A-Jugend-Bundesliga-Partien an vier Toren beteiligt, sein Team feierte drei Siege. Die Krönung gab es dann in Sindelfingen. Beim hochkarätig besetzten Hallenturnier, bei dem schon einige spätere Weltstars wie Manuel Neuer, Mesut Özil oder Leroy Sané auftrumpften, wurde Politakis zum Spieler des Turniers gewählt.

Fachabitur vor Augen

Die Gefahr, abzuheben, besteht bei ihm allerdings nicht. Der 18-Jährige hat gerade die elfte Klasse beendet, hängt nun ein einjähriges Praktikum dran, um das Fachabitur abzuschließen. "Das zweite Standbein ist auf jeden Fall wichtig - der Verein fordert das auch", erklärt er und lobt die TSG: "Die schulische Ausbildung wird hier als wichtig angesehen." Auch die Tatsache, dass er sein Team in der bisherigen Saison als Kapitän aufs Feld geführt hat, ist für Politakis kein großes Thema. "Es ist eine Ehre, dieses Amt auszuüben, solange Johannes Bender verletzt ausfällt. Das macht schon Spaß. Ich denke, das ist auch eine Rolle, die ich kann." Ansprüche will er daraus aber keine ableiten, Politakis konzentriert sich auf den Sport.

"Man trainiert hier viel und will es dann auch schaffen", macht er kein Geheimnis aus seinem Traum von der Profi-Karriere. Kontakte zur Bundesliga-Mannschaft gab es bereits. "Ich habe in der Vorbereitung mal mittrainiert", sagt das Talent und ergänzte: "Ich glaube, es ist das Ziel von jedem, irgendwann in der Bundesliga zu spielen." Die Nähe zu seiner Heimat wäre dabei ein Extra: "Wenn das für Hoffenheim wäre - noch besser. Das ist hier in der Region, ich spiele hier seit der U 13. Es hier zu schaffen, wäre das Beste."

Zunächst einmal will Politakis aber nicht zu weit in die Zukunft schauen, sondern sich lieber auf die U 19 konzentrieren. Am Samstag geht es weiter mit der U-19-Bundesliga, nur diese Begegnung zählt - zumal zum Rückrunden-Auftakt ein Duell mit dem Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern ansteht. "Das war schon zu meiner Zeit beim Waldhof ein besonderes Spiel. Und so bleibt es dann auch. Das wird auf jeden Fall spannend." (Marcel Schreiner)