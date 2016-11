Academics beim Primus

Heidelberg. Die Basketballer der MLP Academics Heidelberg sind in der ProA hervorragend in die Saison gestartet. Beim nun anstehenden Doppelspieltag in der Fremde bekommen es die Heidelberger heute (19.30 Uhr) mit dem Aufstiegsaspiranten Nummer eins zu tun: dem Mitteldeutschen BC. Am Montag folgt um 19.30 Uhr die Begegnung bei den RheinStars Köln.

Beim Mitteldeutschen BC ist die "Mission Wiederaufstieg" mittlerweile angelaufen. Mit einem Etat wie zu Erstliga-Zeiten und vielen bekannten Spielern soll die Rückkehr ins Oberhaus gelingen.

Mit Marcus Hatten, Djordje Pantelic, Dominique Johnson, Achmadschah Zazai oder auch Sergio Kerusch verfügt der MBC über reichlich Erstliga-Erfahrung. Hinzu kommen talentierte und hochveranlagte Akteure, die mit dem Klub den Sprung zurück in die Bundesliga bewerkstelligen wollen.

Keine Frage: Der Kader hat Potenzial - und die Sachsen-Anhalter werden ihrer Favoritenrolle bisher auch eindrucksvoll gerecht: Der Klub aus Weißenfels liegt auf Platz eins der Tabelle, dominierte zeitweise seine Gegner und scheint sogar noch Steigerungspotenzial zu haben. red