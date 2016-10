Academics in der Spur

Heidelberg. Die Basketballer der MLP Academics sind zurück in der Erfolgsspur: In der Auswärtspartie in der 2. Bundesliga Pro A beim Team Ehingen Urspring siegten die Kurpfälzer verdient 74:63. Besonders in Halbzeit eins agierte die Mannschaft von Frenki Ignjatovic äußerst dominant.

Von Beginn an wurden die MLP Academics ihrer Favoritenrolle gerecht und führten bereits nach zehn Minuten deutlich (23:12). Im starken Kollektiv der Heidelberger ragte in dieser Phase der körperlich Größte noch einmal heraus: Center Phillipp Heyden erzielte zehn seiner insgesamt zwölf Punkte innerhalb des ersten Spielabschnittes.

Kaum ernsthafte Gefahr

Auch im zweiten Viertel setzte sich der Spielverlauf fort. Die Ehinger, welche auf die beiden Routiniers Tobias Jahn und Radivoj Tomasevic verletzungs- und krankheitsbedingt verzichten mussten, agierten zu schwach, um in dieser Phase eine ernsthafte Gefahr darzustellen. Der 22:42-Halbzeitstand war verdient und folgerichtig.

Doch nach der Pause kam der Aufsteiger neu ausgerichtet, mit einer Zonen-Verteidigung und deutlich verbessert, aus der Kabine. Ehingen holte Stück für Stück auf, schaffte es aber nicht, den Rückstand komplett wettzumachen.

Für Heidelberg spielten: Hrvoje Kovacevic 19, Phillipp Heyden 12, Albert Kuppe 11, Devin White 9/10 Rebounds, Vance Hall 8, Bernard Thompson 6, Christoph Rupp 5, Niklas Würzner 2, Niklas Ney 2. lr