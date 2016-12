Amelie Föllinger führt die Mannheimer Riege an

Mannheim. Mit acht Bundes- und fünf Landeskaderturnerinnen nimmt das Mannheimer Leistungszentrum die neue Saison in Angriff. Angeführt wird die Riege von der 16-jährigen Amelie Föllinger, die nach zwei Weltcup-Medaillen (Gold und Bronze) in der Slowakei für die EM nominiert wurde und in Zürich mit dem Team Siebte, im Bodenfinale Achte wurde. Dafür rückt sie nun in den B-Kader auf. Im C-Kader verbleibt Rebecca Matzon (16 Jahre), dort leistet ihr die in dieser Saison Dauerverletzte Florine Harder (16 ). Neu aufgenommen wurde die zwölfjährige Zoé Meissner, die bei den Deutschen Jugendmeisterschaften mit zweimal Gold und dreimal Silber überzeugte.

Den Sprung in den D/C-Kader zu Hannah Dietz schaffte Lilit Gartmann, im Perspektivkader werden nun Bea Fichtner und Ayleen Kenner geschult. "Ayleen gehört dort mit ihren noch nicht einmal zehn Jahren zu den Jüngsten. Toll, dass sie es auf Anhieb in den Bund gepackt hat", sagte LZ-Co-Trainerin Alina Rothardt. "Insgesamt sind wir sehr zufrieden", freut sie sich auch über den noch jüngeren Mannheimer Nachwuchs in den vier Landeskadern.

Nach ihren Goldmedaillen bei den Badischen Meisterschaften nahmen Line Mayer (D1), Silja Stöhr und Julia Goldbeck (beide D2) auch die beiden anderen Hürden Athletik- und Techniktest mit Bravour, ebenfalls im D2-Kader sind Eileen Iljuschnikov und Annabell Gropp. Talena Kanther trainiert im LZ, gehörte aber dem rheinland-pfälzischen Landeskader an. Alessia Heuser (D3) und Hala Sidaoui (D4) ergänzen die Liste der Landeskaderturnerinnen des Leistungszentrums.

Föllinger hat unterdessen beim Toyota-Cup in Japan dreimal die Top-Fünf erreicht und sich dadurch etwas Weihnachtsgeld verdient. Sogar Vierte wurde die 16-Jährige EM-Finalistin aus Mannheim an ihrem Spezialgerät Boden (13,766 P.). Damit erreichte sie auch das überhaupt beste Ergebnis der deutschen Starterinnen. Am Sprung (13,649) und Barren (12,933) wurde sie jeweils Fünfte, am Balken nach einem Sturz Achte (12,20). sd