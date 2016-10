ASV hat Sandhofen fest im Griff

Viernheim. Der SRC Viernheim hat am "Doppelkampftag" beim Tabellenzweiten TV Aachen-Walheim mit 11:19 seine erste Saisonniederlage kassiert. Danach gab es allerdings einen 15:14-Heimerfolg gegen den RC Merken zu feiern, mit dem der Zweitligist Rang drei verteidigte.

In Aachen-Walheim hielt der SRC das Geschehen lange offen, nach den ersten sechs Kämpfen führte er beim Favoriten überraschend mit 11:8. Gepunktet hatten bis dahin für den SRC Kristiyan Peev, Niklas Dorn, Iren Yurokov und Arian Güney. Doch am Ende gab es beim 11:19 Punktniederlagen für Pascal Hilkert, Matthias Schmidt und Steven Gottschling, im bedeutungslosen letzten Kampf musste Florian Scheuer sogar noch auf die Schultern.

Im Heimkampf gegen den RC Merken lag der SRC schnell mit 0:10 zurück. Peer, Arian Güney, Yurokov und Mirko Hilkert mussten Niederlagen einstecken. Doch der SRC raffte sich auf: Zunächst punktete Niklas Dorn, und direkt nach der Pause feierten die SRC-Athleten tolle Punkterfolge und wendeten das Kampfgeschehen: Trainer Tony Seifert mit 15:0, Pascal Hilkert mit 11:0, Matthias Schmidt mit 10:4. Und als Steven Gottschling noch einen Überlegenheitssieg mit 16:0 anfügte, stand Viernheims Erfolg vorzeitig (15:10) fest. Daran änderte auch die Schulterniederlage von Florian Scheuer gegen den kroatischen Internationalen Dominic Etlinger nichts mehr.

Oberliga-Spitzenkampf enttäuscht

Vom "Spitzenkampf" zwischen den bis dahin verlustpunktfreien Oberliga-Staffeln KSV Schriesheim und KSV Ketsch hatte man sich mehr erwartet, doch Schriesheim stellte sein Team taktisch um, während Ketsch auf seine beiden polnischen Legionäre verzichtete. So gab Schriesheim beim 27:10 von Beginn an den Ton an. Kerim Ferchichi, der wie Rahmatullah Moradi und Georgian Carpen abtrainiert hatte, startete mit einem Blitzsieg nach 45 Sekunden. Als die Ketscher schon geschlagen waren, siegte Moradi mit 16:0 gegen Kevin Schnepf, dem er im Vorjahr noch unterlegen war. Carpen kam im Abschlusskampf zu einem 11:1 über Christoph Ries. Für Schriesheim punkteten die "Schweren" Coskun Efe und Marcus Plodek durch technische Überlegenheit. Und als Jan Steffan nach Rückstand einen Schultersieg feierte und Vasile Dobrea 18:0 gewann, war die Entscheidung zugunsten Schriesheims gefallen.

Der ASV Ladenburg punktete gleich doppelt: Beim 21:14 in Hemsbach holten Thomas Karnauka, Shamil Ertuganow, Ahmad Shahab und Patrick Sauer jeweils vorzeitige Siege, in den Schlusskämpfen sicherten Sascha Helmling und Dominic Elias mit Punktsiegen den Gesamterfolg.

Gegen "Eiche" Sandhofen kam der ASV zu einem 20:14. Nachdem Martin Rothe für die "Eiche" kampflos gepunktet hatte, drehte Ladenburg auf und legte zur Pause ein 15:4 vor. Durch Sascha Helmling (kampflos), Patrick Sauer (15:0 über David Dihen), Alexander Riefling (15:7 gegen Hasan Yilmaz) und Shamil Gadzhiev (16:0 über Chanhee Park) lagen die Gastgeber früh auf Siegkurs. Shamil Ertuganow (schulterte Robvert Karkusov) und Thomas Karnauka (3:2 über Antonino Lupo) sorgten für die Vorentscheidung.

Zuvor war die "Eiche" mit 9:23 der KG Laudenbach/Sulzbach bei drei Einzelsiegen durch Chanhee Park, Abdurahmann Temirhanov und Robert Karkusov unterlegen. PW