Atik setzt auf die Super-Bilanz in Spitzenspielen

"Ich fahre nicht nach Weinheim, um nur einen Punkt holen zu wollen", sagt VfR-Trainer Hakan Atik. © Nix

MANNHEIM. Mehr Topspiel geht kaum: Der Verbandsliga-Spitzenreiter TSG Weinheim empfängt am Samstag um 14 Uhr im Sepp-Herberger-Stadion den Tabellendritten VfR Mannheim. Die Bergsträßer gehen als Favorit ins Derby, Weinheim führt das Klassement mit 40 Punkten an. Zweiter ist überraschend Aufsteiger Fortuna Heddesheim, der sich zuletzt am VfR auf Platz zwei vorbeischob. Die Rasenspieler liegen sechs Punkte hinter der TSG.

"Die TSG hat ihre Favoritenrolle auf den Titel in der Vorrunde souverän bestätigt. Die Weinheimer haben konstant gespielt", erkennt auch VfR-Coach Hakan Atik die Überlegenheit der Mannschaft von Coach Dirk Jörns im bisherigen Rundenverlauf an. Doch er sagt auch: "Wir haben die Spitzenspiele bislang alle gewonnen. Ich fahre nicht nach Weinheim, um nur einen Punkt holen zu wollen. Ich möchte dieses Spiel unbedingt gewinnen." Zur Erinnerung: Das Hinspiel im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion gewann der VfR mit 2:0.

Ausrutscher in Zuzenhausen

Fakten zum Derby Die TSG Weinheim hat im heimischen Sepp-Herberger-Stadion in dieser Saison siebenmal gewonnen, der VfR Mannheim ist die zweitbeste Auswärtstruppe der Liga. Mit dem Weinheimer Stürmer Cihad Ilhan führt ausgerechnet ein Ex-VfR-Spieler die Torjägerliste der Verbandsliga an. Der Angreifer erzielte in dieser Saison bislang 15 Tore. Marc Haffa ist mit acht Treffern bester Goalgetter des VfR. bol

Am vergangenen Wochenende leistete sich der VfR aber einen Patzer, die Mannheimer unterlagen mit 0:2 beim FC Zuzenhausen. "Wir haben das Spiel dort in der zweiten Halbzeit verloren", sagt Atik, der zurückblickt: "Wir haben gut begonnen, die Begegnung dominiert, aber leider unsere Tormöglichkeiten nicht genutzt. Im zweiten Durchgang haben wir durch einen dummen Standard das 0:1 bekommen. Danach hat die Mannschaft leider alles vermissen lassen, was sie auszeichnet."

Gegen Weinheim wird Atik weiter auf die verletzten Nico Pavic, Steffen Kochendörfer und Ugur Beyazal verzichten müssen. "Die TSG hat eine große Qualität in der Mannschaft. Wir müssen von Beginn an alles abrufen. Wie die Elf ausschaut, die auf dem Platz stehen wird, wird sich nach dem Abschlusstraining zeigen", sagt Atik, der betont: "Die Jungs sind alle heiß auf dieses Top-Spiel, sie haben in dieser Woche wirklich sehr gut trainiert."

Bei der TSG Weinheim gibt sich Jörns zuversichtlich, aber nicht arrogant. "Der VfR ist ein sehr gutes Team", sagt der Coach, der betont: "Dieses eine Spiel wird die Meisterschaft sicher noch nicht entscheiden. Denn viele vergessen, dass ja da auch noch Fortuna Heddesheim ist." Den Aufsteiger, der bislang eine tolle Saison spielt, hat niemand auf der Rechnung. Dass ein Sechs-Punkte-Vorsprung in der Fußball-Verbandsliga nicht viel sein kann, weiß Jörns aus eigener Erfahrung. In der vergangenen Saison war die TSG zum gleichen Zeitpunkt noch Zehnter. Letztlich kletterten die Weinheimer aber noch auf den zweiten Platz. In den Aufstiegsspielen verpassten die Bergsträßer dann nur ganz knapp den Sprung in die Oberliga Baden-Württemberg.

Gegen den VfR muss Jörns mit Stefan Matthes auf einen Leistungsträger verzichten. Christopher Hiller konnte unter der Woche wegen einer fiebrigen Erkältung nicht trainieren. Ob es für ihn reicht, ist fraglich.