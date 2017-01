Aufschwung dank Külcü

LADENBURG. Der Blick beim Fußball-B-Ligisten LSV 64 Ladenburg geht wieder nach oben. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Rang zwei (SpVgg Wallstadt II) und gar neun Zählern Abstand zum Tabellendritten FV 03 Ladenburg II, dem womöglich der Aufstieg in die A-Klasse durch die eigene erste Mannschaft versperrt ist, überwintern die Römerstädter an der Spitze des Klassements.

"Wir hatten schon die Ambition, aufzusteigen. Allerdings haben wir aus der Vergangenheit gelernt, dass zu hoch gesteckte Ziele schnell zu Enttäuschungen führen können", ist Philip Brandt, stellvertretender Fußball-Abteilungsleiter bei der LSV, inzwischen vorsichtiger geworden. Dass es in diesem Jahr aber doch so gut läuft und der Aufstieg in die A-Klasse und damit die Rückkehr auf die lokale Fußball-Bühne greifbarer denn je ist, führt er auf einen Mann zurück. "Unser neuer Trainer Battal Külcü arbeitet sehr akribisch. Er hat eine Mannschaft zusammengestellt, die viele Charaktere beinhaltet", lobt Brandt. "Der Trainer lebt vor, dass er ein Level oberhalb der B-Klasse hat." Im Winter möchte die LSV mit weiteren Neuzugängen die Breite des Kaders noch mehr erhöhen, zudem wird allmählich auch ein Generationenwechsel angestrebt.

Der letztjährige Altersschnitt von 28 Jahren wurde in dieser Saison im ersten Schritt bereits gesenkt. Im Winter kommen mit Antonio Ragusa, Hüsseyin Ibrahim, Alper Altintas, Foued Ferchichi (SpVgg Ilvesheim) und Ari Lukumis (Auslandsaufenthalt) neue Spieler dazu, die früher zum Teil mit Külcü gemeinsam beim MFC Phönix Mannheim gespielt haben. Und so kommt dem Klub das MorgenMasters gerade recht.

"Natürlich ist die Veranstaltung eine wichtige Einnahmequelle für uns. Aber natürlich wollen wir uns auch sportlich gut sowie fair präsentieren und zeigen, dass wir besser sind als B-Klasse", sagt Brandt. "Wunschziel ist natürlich das Finalturnier, wobei wir sicher nicht antreten, um dieses Ziel offensiv zu fordern." Bis dahin ist es für den B-Ligisten, der seine beste Mannschaft auf das Feld schicken will, noch ein weiter Weg. wy