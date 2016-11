Aufstiegszug vorerst abgefahren

Sebastian Geister war mit 16 Punkten Top-Scorer bei der BG, in Berghausen unterlag die Spielgemeinschaft dennoch. © Nix

VIERNHEIM. Der Wiederaufstieg in die Basketball-Regionalliga Baden-Württemberg dürfte für die Korbjäger der BG Viernheim/Weinheim endgültig kein Thema mehr sein: Auch gegen den Tabellenzweiten TSV Berghausen gab es für die Mannschaft von Spielertrainer Nico Coputerco in eigener Halle nichts zu holen. Nach starkem Beginn bauten die Sharks ab und verloren gegen den Favoriten mit 77:83. Dabei hatte die BG vor eineinhalb Woche noch das BBW-Pokalspiel in Berghausen deutlich mit 80:56 gewonnen.

Diesmal führten die Sharks nach dem ersten Viertel mit 21:13. Beim TSV fehlte zu diesem Zeitpunkt noch Ex-Nationalspieler und -Bundesligaprofi Rouven Rössler, der aber in der zweiten Halbzeit zu seinem Team stieß. Die Sharks dagegen mussten auf Salvatore Baragiola, der aus familiären Gründen fehlte, verzichten. Allerdings vertrat ihn Sebastian Geister mit 16 Punkten als Top-Scorer mehr als ordentlich und lieferte zusammen mit Maurice Martin und Alexander Nap eine gute Partie unter den Körben ab.

Doch die Sharks ließen im zweiten Viertel zu viele Chancen und Berghausen kam wieder auf 32:36 zur Pause heran. Mit Beginn der zweiten Hälfte wurde Berghausen dann deutlich stärker. Rössler beschäftigte nun praktisch ständig zwei Verteidiger der BG und fand dann doch oft genug den Pass zum freien Mitspieler für einfache Punkte, bei denen Patrik Hlobil (24 Punkte) zum Top-Scorer avancierte. Letztlich verloren die Viernheimer mit 77:83. "Die aktuelle Negativserie ist sicherlich auch ein Resultat der schwierigen Trainingsarbeit der letzten Wochen, da durch berufliche Belastungen das Team nur selten vollzählig trainieren konnte", sagte BG-Spieler Sebastian Geister nach der dritten Niederlage in Folge. Die Viernheimer sind in der Tabelle auf den sechsten Platz abgerutscht.

Leimen - SG Mannheim II 56:66

Richtig gut läuft es derzeit für die zweite Mannschaft der SG, die in Leimen ihren sechsten Sieg im zehnten Spiel feierte und den fünften Tabellenrang verteidigte. Nach ausgeglichenem ersten Viertel (19:19) zog das Team von Coach Markus Mosig bis zur Pause auf 40:25 weg und kam letztlich zu einem souveränen Erfolg. Kapitän Julian Wolf war mit 15 Punkten bester Werfer der SG.

SV Böblingen - SG Mannheim 71:41

In der Regionalliga Baden-Württemberg der Damen warten die Spielerinnen der SG Mannheim weiter auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Beim Tabellensiebten SV Böblingen hielt der Aufsteiger nur 20 Minuten lang gut mit. Zur Pause lagen die Mannheimerinnen mit 24:29 hinten. Im dritten Viertel setzte sich Böblingen dann aber auf 55:35 ab und siegte letztlich klar. Es war die siebte Niederlage für die SG, die als einziges Team in der Liga noch ohne Erfolg und damit wie gehabt Tabellenschlusslicht ist.

Am Sonntag, 15 Uhr, empfangen die Mannheimerinnen den Vorletzten KuSG Leimen in der GBG-Halle am Herzogenried. Es ist ein Schlüsselspiel, das die SG-Truppe gewinnen muss, wenn sie im Rennen um den Klassenerhalt bleiben will.