Ausgerechnet nach Steinbach

Überraschender Abgang: Waldhof-Stürmer Giuseppe Burgio (Mitte, rechts Co-Trainer Michael Fink) sucht eine neue Herausforderung beim TSV Steinbach. © Binder

Mannheim. Dass der SV Waldhof darum bemüht ist, noch ein paar Spieler von der Gehaltsliste zu bekommen, ist keine Meldung mit Überraschungswert. Der Name des ersten Abgangs dagegen schon: Angreifer Giuseppe Burgio wechselt mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende zum direkten Waldhof-Konkurrenten TSV Steinbach und machte sich in der Nacht auf Montag schon auf den Weg ins Trainingslager der Hessen nach Alicante.

Der Italiener, der im Sommer 2015 von der Spvgg Neckarelz zum SV Waldhof zurückkehrte, hatte offenbar genug von seinem derzeitigen Reservistendasein und sucht nun eine neue Herausforderung. "Die aktuelle Situation hat einen Wechsel unumgänglich gemacht", lässt sich der 28-Jährige in einer Mitteilung des SVW zitieren und auch Trainer Gerd Dais bestätigt, dass die Initiative für eine Auflösung des bis zum 30. Juni gültigen Vertrags von Burgio ausgegangen sei.

Bislang nur ein Tor erzielt

Giuseppe Burgio Giuseppe Burgio wurde am 28. September 1988 in Mannheim geboren und wurde in der Jugend des SV Waldhof groß. Der 1,74 Meter große Mittelstürmer kam nach den Stationen FC Homburg, VfR Mannheim und SpVgg Neckarelz 2015 zum SVW zurück. In der Saison 2015/2016 erzielte er elf Tore, in der bisherigen Runde nur einen Treffer. Ab sofort steht der Italiener beim TSV Steinbach unter Vertrag.

Nach einer verletzungsbedingt verkorksten Vorbereitung und Startphase kam der Stürmer in der Vorrunde an den Neuzugängen Benedikt Koep und Nicolas Hebisch nicht vorbei und konnte auch nach Einwechslungen selten überzeugen. Im Vergleich zum Vorjahr, als Burgio elf Mal traf und maßgeblich zum Erreichen der Relegationsrunde beitrug, stand bislang nur das eine Tor beim 3:0 gegen Nöttingen in seiner Bilanz.

"Für uns war es eine Selbstverständlichkeit, dass wir Giuseppe keine Steine in den Weg legen werden", kommentiert Dais den Wechsel und hat auch kein Problem damit, dass der Stürmer ausgerechnet zum ambitionierten Tabellendritten wechselt, der aktuell nur drei Zähler hinter den zweitplatzierten Mannheimern liegt. Eine Klausel, dass Burgio in der brisanten Partie gegen den SVW am 18. Februar (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) außen vor bleibt, gibt es nicht. "Das ist alles ganz normal gelaufen", erläutert der SVW-Coach die Modalitäten.

Seine Offensiv-Abteilung sieht Dais trotz des Abgangs von Burgio weiter gut aufgestellt und setzt als erste Option hinter Koep und Hebisch dabei vor allem auf Neuzugang Dennis Rothenstein, der in der Winterpause vom Nordost-Regionalligisten TSG Neustrelitz kam. "Dennis hat eine gute Ausbildung genossen, ist im Rhythmus und hat bei der TSG unter schwierigen Bedingungen 17 Partien absolviert", erklärt Dais, der bei dem 21-jährigen Hallenser noch viel Potenzial sieht. Und die Perspektive eines Spielers wäre auch Grundvoraussetzung für eine zusätzliche Verpflichtung im Angriff, weshalb der zeitweise bei den Waldhöfern trainierende Ex-Profi Nando Rafael nun nicht wieder automatisch ins Spiel kommt. "Stand jetzt haben wir unsere Mannschaft für den Rest der Rückrunde zusammen", betont der 53-Jährige.

Allerdings könnten Burgio noch ein oder zwei Akteure zu anderen Vereinen folgen, wobei sich dies als erwartungsgemäß schwierig erweist. Liga-Konkurrent Wormatia Worms, der Waldhofs Mittelfeld-Reservist Nico Seegert am Wochenende in zwei Vorbereitungsspielen testete, hat inzwischen den Ex-Waldhöfer Steffen Straub vom FC Astoria Walldorf verpflichtet und sieht keinen finanziellen Spielraum für weitere Zugänge.

Auch das Interesse der TuS Koblenz an Dimitrios Popovits scheint inzwischen nicht mehr so intensiv wie zuletzt. "Das hat sich wohl etwas abgekühlt", bestätigt Dais Kontakte, von festen Vereinbarungen sind beide Seiten aber offenbar noch ein gutes Stück entfernt.