Bewährungsprobe für die MHC-Damen

Zurück beim MHC: Abwehrspielerin Sophia Willig. © Binder

Mannheim. Schon bei der letzten DM-Endrunde wären die Damen des Mannheimer HC gerne auf dem Platz mit dabei gewesen, schließlich fand diese auf dem MHC-Gelände statt. Doch mit Rang sechs verpasste das Team von Damentrainer Philipp Stahr den Einzug ins Final Four doch recht deutlich.

"Wir haben schon in der Hinrunde zu viele Punkte liegengelassen. Der Titel in der Halle hat uns zwar noch mal Auftrieb gegeben, aber letztlich hatten wir doch einen gehörigen Abstand auf Platz vier. Das wollen wir diesmal besser machen", betont Stahr. Er verfolgt das Ziel, beim Final Four, das 2017 erneut auf dem MHC-Gelände stattfindet, nicht wieder nur Zuschauer zu sein.

"Wir müssen gegen die Teams, die hinter uns angesiedelt sind, auch weiterhin die Punkte sammeln, aber eben auch mehr Zähler aus den Spielen gegen die Top-Teams holen", fordert der Coach.

Sonntag gegen Titelverteidiger

Das Auftaktwochenende in der Feldhockey-Bundesliga bietet für seine Mannschaft eine erste Bewährungsprobe. Am Samstag um 14.30 Uhr ist mit dem Großflottbeker THGC aus Hamburg der Tabellenneunte der Vorsaison am Neckarplatt zu Gast, während am Sonntag um 12 Uhr mit dem UHC Hamburg der amtierende Deutsche Meister an die Stätte seines Triumphs zurückkehrt - schließlich stemmten die UHC-Damen am 5. Juni in der MHC-Arena den Meisterpokal nach dem Finalsieg über Rot-Weiss Köln in die Höhe.

Die Hoffnung Stahrs, es nun auch im Feld unter die besten Vier in Deutschland zu schaffen, ruhen auch auf den Neuzugängen. Während Torhüterin Nadine Stelter und Abwehrspielerin Sophia Willig vom Zweitligisten Feudenheimer HC zu den MHC-Damen zurückgekehrt sind, haben sich die Blau-Weiß-Roten mit der argentinischen Olympiateilnehmerin Florencia Habif, der spanischen Nationalspielern Maria Tost und der irischen Nationalmannschaftskapitänin Megan Frazer verstärkt. Zu den Abgängen zählen: Haklova (FHC-Damen), Skrastin (Schottland), Caram (Chile), van Bodegom (UHC Hamburg) und Hering (MSC München). and