BG kompensiert Fehlstart

Starke 19 Punkte: Lukas Kreutzer von der BG Viernheim/Weinheim. © su

VIERNHEIM. Die Sharks haben sich und ihre Fans mit einem überzeugenden Erfolg vorzeitig beschert: Basketball-Oberligist BG Viernheim/Weinheim feierte einen 88:72-Sieg gegen KIT Karlsruhe II. In der Viernheimer Waldsporthalle gelang der BG somit ein versöhnlicher Jahresabschluss. "Die zwischenzeitliche Durststrecke scheint überwunden. Auf dem fünften Tabellenplatz haben wir wieder Anschluss an die Spitzengruppe gefunden", befand BG-Teamchef Oliver Kümmerle.

Gegen die Reserve des KIT Karlsruhe, deren Erste Mannschaft in der 1. Regionalliga spielt, konnte die BG auf Routinier Alessandro Peckmann zurück greifen, der mit seiner Erfahrung ein wichtiger Erfolgsfaktor war. Dabei lief es zuerst gar nicht nach Wunsch der BG. Die Viernheimer verschliefen die ersten fünf Minuten komplett.

Als die Karlsruher schon mit 13:2 in Führung lagen, nahm Coach Nico Coputerco die Auszeit. Seine Worte zeigten Wirkung. Die Sharks setzten die Vorgabe ihres Trainers, das Spiel körperlich intensiv und schnell anzu gehen, nun besser um. Der Lohn war ein erstaunlicher eigener 18:3-Lauf zur 20:16-Führung nach dem ersten Viertel.

Die BG hatte jetzt ihr Spiel gefunden gab die Führung bis zum Ende nicht mehr aus der Hand. Daniel Lohrke mit sehenswerten Pässen in der Offensive und gute Defensiv- und Reboundarbeit des gesamten Teams ließen den Vorsprung zur Halbzeit auf 48:31 anwachsen. Nach der Pause hatten die Sharks das Geschehen weiter im Griff und kontrollierten das Spiel nach Belieben. Vor allem NBBL-Spieler Lukas Kreutzer traf nach Belieben aus der Distanz und avancierte mit 19 Punkten zum Top-Scorer der Sharks.

Wieblingen - SG Mannh. II 93:60

Die jüngste Siegesserie der Oberliga-Basketballer der SG Mannheim fand beim TSV Wieblingen ein jähes Ende. Nach vier Êrfolgen in Serie unterlag das Team von Coach Markus Mosig dem Tabellendritten deutlich. Bereits nach dem ersten Viertel lagen die Mannheimer deutlich mit 14:27 zurück. Wieblingen baute die Führung bis zur Pause sogar auf 52:33 aus und lag bereits vor dem Schlussviertel deutlich mit 72:47 (30.) vorne. Maximilian Schneider war mit 14 Punkten bester Werfer der SG II, die trotz der Klatsche auf dem vierten Tabellenrang bleibt und damit voll im Soll ist.

USC Heidelb. II - SG-Damen 66:45

Die Basketballerinnen der SG Mannheim haben auch ihr abschließendes Vorrundenspiel verloren. Die 45:66-Niederlage beim USC II war die zehnte Pleite. In der Vorwoche unterlag der Aufsteiger kampflos beim USC Freiburg (0:20). In Heidelberg liefen die SG-Damen schnell einem Rückstand hinterher. Der USC II zog über 21:10(10.) bis zur Pause auf 38:16 davon. Die SG hielt im dritten Viertel besser mit, verkürzte auf 30:53, doch der Heidelberger Erfolg geriet nie in Gefahr. bol