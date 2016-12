BG schafft die Trendwende

Beim 96:80-Sieg der BG in starker Form: Binjam Tesfa. © Nix

VIERNHEIM. Nach drei Niederlagen in Folge haben die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim bei der TG Sandhausen endlich wieder einen Erfolg verbucht. Die Südhessen kamen bei den Hardtwäldern zu einem überraschenden 96:80 (45:30)-Sieg. Die Sharks starteten stark in die Partie und spielten von Beginn an ihre Größenvorteile aus. Vor allem in der Zone erzielte die BG viele Punkte. Vor allem Binjam Tesfa zeigte sich in blendender Verfassung bei den Viernheimern und erzielte sieben der 19 BG-Punkte im ersten Viertel.

Die Mannschaft von Coach Nico Coputerco startete mit einem 9:0-Lauf in den zweiten Abschnitt. In der Verteidigung waren die Sharks weiter aufmerksam und zwangen die Gegner zu schwierigen Würfen, die nur selten ihr Ziel fanden. Bis zur Halbzeit zog die BG auf 15 Punkte weg. Auch nach der Pause zeigten sich die Sharks weiter bissig und vergrößerten den Vorsprung auf bis zu 22 Punkte. "Vor allem die Distanzschützen Binjam Tesfa und Dogukan Ceneli zeigten sich in diesem Abschnitt von jenseits der Dreipunktlinie sehr treffsicher", betonte Teamchef Oliver Kümmerle.

Die TG Sandhausen gab sich aber noch nicht geschlagen, konterte ebenfalls mit einigen erfolgreichen Dreiern. Die "Wild Bees" aus Sandhausen nahmen ihre Treffsicherheit mit in den Schlussabschnitt und verkürzten sechs Minuten vor Ende der Partie auf 14 Punkte. Doch den Sharks, bei denen gleich sechs Spieler zweistellig punkteten, gelangen viele freie Würfe und Korbleger. Die BG hielt den Gegner bis zum Schluss auf Distanz. Durch den Erfolg verteidigten die Viernheimer den sechsten Tabellenrang. Am Samstag, 20 Uhr, trifft die BG in der Viernheimer Waldsporthalle auf die TSG Wiesloch.

SG Mannheim II TSV Buchen 58:56

Mit einer starken Teamleistung kam die zweite Mannschaft der SG Mannheim zu einem knappen Erfolg über den abstiegsgefährdeten TSV Buchen. Der Tabellensiebte holte seinen siebten Erfolg im elften Spiel. "Natürlich bin ich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden", sagte SG-Coach Markus Mosig. Gegen Buchen rannten die Mannheimer drei Spielviertel lang einem Rückstand hinterher. Buchen führte mit 17:14 (10.), 30:25 (20.) und 42:33 (30.). Doch die Mannheimer glichen zum 50:50 aus und erzwangen eine Verlängerung. Dort hatte die SG II letztlich die besseren Nerven im Abschluss. Am Sonntag steht für die Mosig-Truppe ein Auswärtsspiel um 15 Uhr bei KIT SC Karlsruhe II an.

SG Mannheim - Leimen 35:67

Und erneut gab eine Pleite: Die Basketballerinnen der SG Mannheim sehen in der Regionalliga Baden-Württemberg weiter kein Land. Im Kellerduell in der GBG Halle gegen den Tabellenvorletzten KuSG Leimen musste der Aufsteiger eine deutliche 35:67 (18:36)-Schlappe hinnehmen. Nur das erste Viertel (10:16) hielten die Mannheimerinnen relativ offen. Für das Schlusslicht war es die achte Niederlage im ebenso vielten Spiel. Am Sonntag spielen die SG-Damen beim USC Freiburg II. (bol)