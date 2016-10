Bollwerk als Basis

Kevin Urban erzielte vier Treffer für Friedrichsfeld. © Nix

Mannheim. Frank Schmiedel, Trainer des Handball-Badenligisten TV Friedrichsfeld, machte im Vorfeld des Auswärtsspiels bei der SG Pforzheim/Eutingen II eine klare Ansage: Wenn seine Mannschaft weniger als 22 Gegentore kassiert, würden die Punkte mitgenommen werden können. Damit sprach er die bislang überragende Deckung an, die die verletzungsbedingten Ausfälle einiger Leistungsträger mit besonderen Offensivqualitäten kompensiert. Und sein Team legte nun in Pforzheim noch einmal eine Schippe drauf. Mit 20:15 (10:9) gewannen die Friedrichsfelder und begeisterten mit aufopferungsvollem Kampf um jeden Ball. Der Lohn dafür: Nach fünf Spieltagen liegt der TVF aller personellen Probleme zum Trotz mit 7:3 Punkten auf Rang vier.

Im ganzen Verlauf lagen die Friedrichsfelder kein einziges Mal zurück. Den Auftakt machten die Routiniers für die besonderen Aufgaben: Gregor Batke traf zum 1:0, Sven Rüffer markierte Tor Nummer zwei, ehe wieder Batke zum 3:1 einnetzte. Das war natürlich ein Auftakt nach Maß, der bis zum 5:1 fortgesetzt wurde (14.). Danach schwamm sich Pforzheim zwar etwas frei und egalisierte zwischen dem 6:6 und 9:9 dreimal, aber nach der Pause übernahm wieder die Schmiedel-Sieben das Kommando. Über 12:10 (38.) und 14:13 zog der TVF in der sehr torarmen aber keinesfalls langweiligen Partie entscheidend auf 18:13 (55.) davon. "Riesiges Kompliment an meine Jungs. Das war eine wahnsinnige Willensleistung, hier eine solche Abwehr zu stellen. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder einzelne Spieler hat seinen Teil zum Sieg beigetragen", sagte Trainer Schmiedel.

Viernheim - Knielingen 30:19

Auch im fünften Saisonspiel wurden die Handballer des TSV Amicitia ihrer Favoritenrolle gerecht. Die Pflicht in Form eines Sieges gegen den TVK hatte die Mannschaft von TSV-Amicitia-Trainer Frank Schmitt schnell erfüllt: Nach dem 1:2 traf man sechsmal in Folge zum 7:2 (13.) und setzte sich bis zur Pause weiter bis auf 15:7 ab. Als die Viernheimer dann nach dem Seitenwechsel die Führung über 16:10 auf 23:11 (44.) schraubten, war die Messe natürlich gelesen. me