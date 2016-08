Frankfurt. Als das deutsche Paralympics-Team am Mittwochabend abhob, hatten die Athleten die klare Anti-Doping-Botschaft ihres Chefs mit an Bord des Lufthansa-Flugs 506 nach Rio. "Doping ist Betrug. Betrug ist kriminell. Kriminalität wird bestraft. Da gibt es null Toleranz", sagte Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS), kurz vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen.

Zuvor hatte Bundespräsident Joachim Gauck die Mannschaft, die vom 7. bis 18. September um Medaillen kämpft, herzlich verabschiedet. "Ich sehe Sie als Botschafter für Deutschland. Ein Erfolg ist es für Sie alle schon, dass Sie dabei sind", erklärte Gauck in Richtung der Athleten: "Sie bringen großartige Leistungen unter erschwerten Bedingungen. Behindertensport löst deshalb einen zusätzlichen Appell aus."

Das deutsche Team ist mit 155 Sportlern in Rio vertreten. Eine Medaillenvorgabe vonseiten des DBS gibt es nicht. "Wer in Rio dabei ist, gehört zur Crème de la Crème. Wir schielen deshalb nicht nach Metall oder zählen das Blech. Es geht darum, dass jeder seine Leistung abruft", meinte Beucher: "Ich weise aber niemanden ab, der ein Ding um den Hals hängen hat."

Russland nicht dabei

In den vergangenen Wochen hatten die Paralympics vor allem durch den Komplett-Ausschluss Russlands für Schlagzeilen gesorgt. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte die Sperre wegen Staatsdopings für alle russischen Aktiven durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) bestätigt. Das Schweizer Bundesgericht hat als letzte Instanz den Einspruch des Russischen Paralympischen Komitees (RPC) gegen den Ausschluss abgewiesen.

Ein Großteil des russischen Kaders hat sich inzwischen mit Teilnahmegesuchen direkt an das IPC gewendet. "Mehr als 100 von den 266 nominierten Sportlern haben individuelle Anträge beim IPC gestellt", sagte RPC-Vizepräsident Pawel Roschkow. Laut RPC-Chef Wladimir Lukin werden zudem zahlreiche russische Paralympics-Kandidaten individuell vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen. Die Aussichten auf Erfolg für die Sportler sind gering. Lukin kündigte deshalb für den Eröffnungstag der Paralympics am kommenden Mittwoch im Großraum Moskau ein alternatives Sportfest für die russischen Athleten an.

Trotz der zahlreichen negativen Schlagzeilen (Russland-Ausschluss, Transportprobleme, Ticketabsatz, Finanzschwierigkeiten und Kriminalität) herrschte große Vorfreude im deutschen Team. "Es gibt Sorgen. Das alles wird eine große Herausforderung für uns. Wir versuchen aber, die Probleme so gut wie möglich zu lösen", sagte Beucher: "Jetzt geht es los. Alle sind in den Startlöchern. Alle wollen das abrufen, wofür sie jahrelang trainiert haben." So sieht es auch Weitspringer Markus Rehm. "Wir haben lange darauf hingearbeitet. Durch die Spiele bekommt jeder die Aufmerksamkeit, die er verdient", meinte der 27-Jährige: "Und zur Not machen wir uns die gute Stimmung eben selbst." sid