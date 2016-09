C-Liga-Duell im Ried hat schlimmes Nachspiel

Lampertheim. Die C-Liga Bergstraße findet über die Grenzen des südhessischen Ried hinaus eher selten größere Beachtung in der Fußball-Szene der Region. Die Partie SG Hüttenfeld gegen FC Olympia Lampertheim (1:0) machte davon die Ausnahme. Aus sehr unerfreulichen Gründen: Gleich zwei Spieler mussten nach der Begegnung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, der Olympia-Akteur Mirko Müller wurde sogar noch in der Nacht an der Lunge notoperiert. In Lebensgefahr schwebt sowohl er als auch der Hüttenfelder Fabio Antona aber zum Glück nicht.

"Fabio hat eine schwere Gehirnerschütterung und eine Prellung am Unterarm erlitten. Er liegt vorerst zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus", erklärte Hüttenfelds Trainer Marco Falkenstein dieser Zeitung. Antona war beim Lampertheimer Stadtduell mit Olympia-Torwart Tobias Schneider zusammengeprallt und nach dem Spiel in der Kabine zusammengebrochen. Er soll nach Angaben des Hüttenfelder Spielausschussvorsitzenden Werner Gleißner spätestens heute aus der Klinik entlassen werden.

Keine Vorwürfe an Torwart

Mirko Müller vom FC Olympia wurde ein paar Stunden nach dem Abpfiff ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verteidiger, der ebenfalls mit Unglücksrabe Schneider zusammenstieß, kam in eine Heppenheimer Klinik, nachdem er über Atemnot geklagt hatte. "Die Lunge ist kollabiert, dadurch hat er keine Luft mehr bekommen", sprach Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres von einem "Loch in der Lunge", das zum Lungenkollaps führte, und von drei gebrochenen Rippen.

Noch in der Nacht wurde der Lampertheimer Müller erfolgreich operiert. "Mirko geht es jetzt den Umständen entsprechend gut. Er war auch ansprechbar, hat aber jetzt einen Schlauch in der Lunge, um einen erneuten Kollaps zu verhindern", meinte Andres. Olympia-Trainer Thomas Roth ergänzte: "Ich habe ihn am Montag im Krankenhaus besucht. Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen. Wichtig ist, dass Mirko jetzt zur Ruhe kommt."

Mentale Aufbauarbeit mussten sowohl Andres als auch Trainer Roth bei ihrem Torwart Schneider leisten, der in beide Vorfälle involviert war. "Er macht sich natürlich Vorwürfe, aber ihn trifft keine Schuld - er war einfach konsequent in seinem Spiel. Gegen Antona war Tobias als Erster am Ball, konnte dann aber nicht mehr ausweichen", erklärte Andres, der aber die Außenstehenden deutlich kritisierte: "Die Spieler haben sich hinterher die Hände gegeben, das war mir sehr wichtig. Die Stimmung war aber durch Zuschauer und Offizielle von beiden Seiten sehr aufgeheizt."

Beide Seiten machten gestern deutlich, dass sich Torwart Schneider "keine Vorwürfe" machen müsse. "Wir geben ihm keine Schuld. Er wird sich ja auch seine Gedanken machen", sagte der Hüttenfelder Gleißner. "Da geht es um Bruchteile einer Sekunde, das habe ich Tobias auch gesagt. Er ist ein klarer Typ und hat sich nach beiden Spielern erkundigt", merkte Olympia-Trainer Roth an. cpa/red