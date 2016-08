Dabla rettet ASV den Dreier

Als sich Feudenheim schon auf ein Remis einstellte, schlug Gerard Dabla (rechts) in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer für den ASV zu. Christopher Kern gratuliert.

Mannheim. Mit einem Treffer in den Schlusssekunden hat sich der ASV Feudenheim am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisklasse A II auf der Spitzenposition gehalten. Auch Ilvesheim und Ladenburg blieben ohne Punktverlust.

Feudenheim - Sandhofen 3:2 (1:1)

Es war bis zur letzten Minute spannend. In einem intensiven Spiel glich Sandhofen in der Schlussminute aus, doch der ASV Feudenheim hatte in der Nachspielzeit Glück, Dabla erzielte den Siegtreffer.

Gartenst. II - Vogelstang 6:4 (4:2)

Nach einer starken Anfangsphase verfiel Gartenstadt II in einen Tiefschlaf, der mit dem Gäste-Ausgleich bestraft wurde. Nach der erneuten Führung machten sich die Hausherren das Leben selbst schwer, indem sie die Konter nicht verwerteten - am Ende reichte es aber zum Erfolg.

Heddesh. II - A. Viernh. II 1:1 (1:0)

Das Spiel zwischen Heddesheim und Viernheim war vor allem eines: kräftezehrend. Im ersten Abschnitt war Heddesheim überlegen, im zweiten wurden die Gäste besser. Das Remis geht in Ordnung.

Schriesh. II - Ladenburg 1:3 (0:1)

In einer kurzweiligen Partie hatte die LSV Ladenburg die besseren Chancen, scheiterte aber immer wieder am starken Schriesheimer Torwart Manuel Hipp. So hielt der SVS II lange gut mit, versuchte nach dem erneuten Rückstand mit taktischen Mitteln sogar, zum ersten Punkt zu kommen.

Käfertal - Ilvesheim 0:2 (0:1)

Ganz bitter für den SC Käfertal: Trotz eigener Dominanz erzielte Ilvesheim vom Punkt aus das 0:1, stand danach defensiv stabil. Als kurz vor Schluss einer der Ilvesheimer Konter ebenfalls in die Maschen ging, war der glückliche SpVgg-Sieg perfekt.

SG Viernheim - Leutersh. 2:2 (1:1)

Selbst zwei Großchancen vergeben, dann ein Gegentor bekommen - die SG Viernheim hatte es nicht leicht. In einem Spiel auf schwachem Niveau sicherten sich die Hessen dennoch einen Punkt.

SG MA - SpVgg 07 MA 5:0 (2:0)

Die SG Mannheim übernahm von Beginn an die Initiative und erarbeitete sich einige gute Chancen. Der Lohn war eine 2:0-Führung zur Halbzeit, die im zweiten Abschnitt zum - auch in der Höhe verdienten - 5:0-Sieg ausgebaut wurde.

Enosis MA - Hohensachs. 1:0 (1:0)

Es war ein Sieg des Willens vom SV Enosis. Hohensachsen hatte in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Chancen, scheiterte aber und bekam im Gegenzug das 0:1. Danach ließen sich die Gäste etwas verunsichern und konnten so nicht mehr zur Aufholjagd ansetzen.