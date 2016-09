Das Beste zum Schluss

Rechnete selbst nicht mit so einer guten Leistung: Andreas Hofmann. © Görlitz

BERLIN. Der Applaus nach dem Speerwurf-Wettkampf kannte keine Grenzen: Olympiasieger Thomas Röhler und seine Teamkollegen drehten mit Deutschland-Fahnen ihre Ehrenrunde durch das Berliner Olympiastadion. Die Freude und das Adrenalin im Körper war jedem einzelnen Athleten anzumerken. So lässt sich dann auch die Spaßaktion erklären, als die Speerwerfer versuchten, mit den gerade laufenden 800-Meter-Spezialisten mitzuhalten - ein nach nur wenigen Metern schon aussichtsloses Unterfangen. Mittendrin im Geschehen der Spaßvögel: Andreas Hofmann.

Kleinigkeiten verändert

Vor 44 500 Zuschauern zeigte der 24-Jährige zum Saisonfinale beim 75. ISTAF in Berlin seine beste Saisonleistung. Mit dem vierten Versuch gelang dem Athleten der MTG Mannheim ein starker Wurf auf 85,42 Meter, der ihn bis auf den dritten Rang brachte - vor Olympiasieger Röhler (82,55 m). Einzig Sieger Johannes Vetter (89,57 m) und der Zweitplatzierte Julian Weber (88,29 m) setzten ihren besten Speerwurf noch weiter - jeweils mit persönlicher Bestleistung. Für Vetter war es zudem die zweitbeste Weite der Jahreswertung. Entsprechend glücklich und erstaunt über die Leistung und den Verlauf des Wettkampfes zeigte sich Hofmann: "Im August hatte ich ein bisschen Zeit, etwas zu ändern, auf technische Feinheiten zu achten und den Anlauf schneller zu machen. Damit gerechnet, dass der Wurf dann über 85 Meter geht, habe ich auch nicht."

Die gesamte Körperhaltung des gebürtigen Heidelbergers verriet, dass ihm dieses Event am Herzen liegt. "Das ISTAF hat einen sehr hohen Stellenwert bei mir. Ich war drei Mal als Zuschauer hier und mir war klar, wenn ich eingeladen werde, dann starte ich auch", sagte der 24-Jährige. Seit 2003 stand das Speerwerfen der Männer nicht mehr auf dem ISTAF-Programm.

"Konkurrenz belebt das Geschäft"

Das Leichtathletik-Meeting in Berlin markierte aber auch das Ende einer schwierigen Saison für den Drittplatzierten der vergangenen deutschen Meisterschaft von Kassel. Verletzungen warfen den muskulösen 1,95-Riesen zurück - und die Leistungsspanne im deutschen Speerwurf war 2016 enorm. So blieb Andreas Hofmann bei der EM in Amsterdam und den anschließenden Olympischen Spielen in Rio nur die Zuschauerrolle.

"Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist so und wird immer so bleiben. Ich finde es klasse, dass wir Deutschen so gut aufgestellt sind, auch wenn ich mal nicht zu den großen Meisterschaften mitdarf. Durch die tollen Resultate im Team wird man aber auch gepusht, noch einmal etwas draufzulegen", erklärte der Badener, der während der großen Sommerevents hart an sich arbeitete.

Nach einer intensiven Saison widmet sich Hofmann nun anderen Dingen, bevor es mit dem Training für die Saison 2017 weitergeht. "Ab dem 15. September fliege ich mit meiner Freundin für drei Wochen in die USA. Mitte Oktober geht dann mein Studium der Sportwissenschaft weiter. Die Hauptfächer habe ich soweit durch, jetzt kommen die Nebenfächer", sagte Hofmann, der in der neuen Saison angreifen möchte.