Deutliche Niederlage im Spitzenspiel

MANNHEIM. Die Tischtennis-Damen der DJK Käfertal mussten sich im Topspiel der Verbandsliga dem Tabellenführer TTV Weinheim-West II geschlagen geben. Die Mannschaft um Spitzenspielerin Kerstin Sommer verlor in eigener Halle deutlich mit 3:8. Die Weinheimer hatten in Topspielerin Simone Jakoby einen großen Trumpf. Sie gewann alle drei Einzel ohne Satzverlust und steuerte auch im Doppel Elena Hinterberger einen Punkt zum klaren Sieg der Bergsträßerinnen bei. Bei den Käfertalerinnen konnten lediglich Sabine Lehr und Heike Czech ein Einzel gewinnen.

"Kerstin Sommer und Christine Rödler gewannen zwar ihr Doppel, im Einzel hatten sie leider Pech. Beide verloren ihr Einzel in der Verlängerung des fünften Satzes", sagte DJK-Teamsprecherin Heike Czech nach der Niederlage. Käfertal belegt weiter den vierten Tabellenplatz und ist am kommenden Wochenende spielfrei. Die nächste Partie bestreiten die DJK-Damen am Freitag, 4. November, 20 Uhr, zu Hause gegen den TTC Schefflenz-Auerbach.

Bezirksliga Herren

In der Herren-Bezirksliga gelang der DJK Käfertal schon der dritte Sieg in Folge. Mit dem 9:5-Auswärtserfolg bei den TTF Hemsbach kletterte das Team von Spielführer Dominik Schwarz auf den vierten Tabellenplatz nach oben. Den anfänglichen 1:2-Rückstand nach den Eingangsdoppeln machten die Käfertaler durch starke Einzelauftritte wett. Kapitän Schwarz gewann seine beiden Spiele und war auch im Doppel mit Martin Schaal siegreich, der in den Einzeln ebenfalls zweimal erfolgreich war.

Die SG DJK St. Pius/MTG Mannheim behielt ihre blütenweiße Weste. Mit dem 9:4 beim TTC Reilingen gewann die Spielgemeinschaft, die sich erst im Sommer gegründet hat, auch ihre dritte Saisonpartie.

Die Neuhermsheimer-Neckarstädter-Auswahl stellte dabei bereits in den Doppelbegegnungen die Weichen auf Sieg. Die SG gewann alle ihre drei Spiele. In den Einzeln erhöhten dann Marcu Wigand, Stawrakis Garber, Moritz Müller und Philipp Beyer auf 7:2. Garber und Müller machten letztlich den Sieg perfekt.

Am kommenden Wochenende steht für die Spielgemeinschaft ein Doppelspieltag an. Am Samstag, 18.30 Uhr, empfängt St. Pius/MTG Mannheim den TSV Amicitia Viernheim II. Am Sonntag, 12 Uhr, muss die SG dann beim TTV Heidelberg II antreten. bol