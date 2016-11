Deutschland auf einer Welle der Begeisterung

Kobus Potgieter tritt mit dem DRV-Team heute in Heidelberg auf. © dpa

Heidelberg. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft empfängt am heutigen Samstag (15 Uhr) im zweiten November-Weltranglistenspiel Brasilien. Nach dem Sieg gegen den dreimaligen WM-Teilnehmer Uruguay in Frankfurt am vergangenen Wochenende formt Nationaltrainer Kobus Potgieter sein Team zielstrebig weiter. "Wir bereiten uns intensiv auf das Spiel gegen Brasilien vor." Er erwartet ein physisch starkes Team, das sich in jüngster Vergangenheit stark verbessert habe.

Zu Beginn der Woche musste das deutsche Trainerteam das Pensum dosieren, da einige Spieler aufgrund des harten Duells mit Uruguay leicht angeschlagen waren. Ganz verzichten muss Potgieter gegen Brasilien auf Verbinder Chris Hilsenbeck, der von seinem Verein in der 2. Französischen Liga angefordert wurde. Für ihn rückt das Talent Daniel Koch in den Kader.

Brasilien zeigte zuletzt starke Leistungen in der Americas Rugby Championship gegen Uruguay und erzielte einen Sieg gegen die USA. Das deutet an, dass dem DRV heute im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark kein gemütlicher Nachmittag bevorsteht. Bereits im vergangenen Jahr war die deutsche Mannschaft bei einer Länderspielreise auf das Team aus Brasilien getroffen und konnte dabei vor der imposanten Kulisse von 11 000 Zuschauern zwei Siege einfahren. "Wir haben größten Respekt vor dem deutschen Team", sagte Brasiliens Coach Rodolfo Ambrosio vor dem Aufeinandertreffen. Man habe das deutsche Match gegen Uruguay verfolgt und wisse daher, wie stark Potgieters Team sei.

Unterdessen löste der Sieg gegen Uruguay eine Welle der Begeisterung aus. Neben der Live-Berichterstattung durch Sport1 verfolgte eine Vielzahl von Rugby-Fans weltweit das Geschehen über die sozialen Kanäle. "Das Feedback belegt die Sympathie für unseren Sport sowie das große Entwicklungspotenzial hierzulande", betont Verbandspräsident Klaus Blank (DRV). zg