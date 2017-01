Die Top-Favoritinnen genießen Heimvorteil

Kristina Isaev (links) und Dora Hus zählen zu den Titelanwärterinnen. © MERC

Mannheim. Der beste Nachwuchs der Deutschen Eislauf-Union (DEU) kämpft von Donnerstag bis Sonntag in Mannheim um Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften. Unter insgesamt 174 Läuferinnen und Läufer in Kunstlauf (Einzel, Paare) und Eistanz, die sich qualifiziert haben, peilen auch zwölf Lokalmatadore vom MERC eine gute Platzierung, einen Podestplatz oder gar einen Titel an.

Letztes Jahr gewannen sowohl Dora Hus (Nachwuchs) als auch Kristina Isaev (Junioren) Gold in ihren Klassen; diesmal sind sie bei den Juniorinnen nicht nur Gegnerinnen, sondern gehören auch zu den Topfavoritinnen. Die 14-jährige Hus (D/C-Kader) gewann letztes Jahr nach DM-Gold auch noch in Mannheim den DEU-Pokal und ist in dieser Saison eine Klasse aufgestiegen.

Kurz vor ihrem 16. Geburtstag am 22. Januar will Isaev (C-Kader) ihren Juniorinnen-Titel verteidigen. Das Selbstbewusstsein holte sie sich jüngst bei den "Deutschen" der Seniorinnen, wo sie hinter Meisterin und Clubkollegin Nathalie Weinzierl Vierte wurde.

Lewicka komplettiert Trio

Dritte im Bunde der Juniorinnen ist die 16-jährige Kalina Lewicka (D/C-Kader). Im Kreise von 32 Konkurrentinnen müssen die drei Schützlinge von Trainer Peter Sczypa bereits am Donnerstagabend aufs Eis (Kurzprogramm ab 17.45 Uhr), die Kür ist am Freitagabend (ab 18.15 Uhr).

An den beiden Auftakttagen sind am Vor- und Nachmittag zudem der von Landestrainer und Stützpunktleiter Stefan Lindemann trainierte Christian Haas (Landeskader/Nachwuchs), dazu Sandra Ebert und Laura Stiegler (beide U 18) gefordert.

Gute Chancen für Michelle Konov

Die größte Konkurrenz mit gleich 41 Gegnerinnen hat das von Sczypa vorbereitete Nachwuchs-Quintett Michelle Konov (13), Anastasia Steblyanka (12), Sandra Weis (13), Anastasia Brotsmann (14) und Katja Fink, allerdings werden die Starterinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Ernst wird es für die Mannheimerinnen am Samstag- und Sonntagvormittag, gute Aussichten auf einen vorderen Rang hat vor allem das 13-jährige C/D-Kader-Mitglied Konov. Die anderen gehören dem Landeskader an. Mit Michael Grimm (U 18) schickt der MERC nach langer Durststrecke einen zweiten jungen Mann aufs Eis. Der Lindemann-Schützling stellt sich am Samstag- und Sonntagabend der Konkurrenz.