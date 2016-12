Dirk Jörns kündigt seinen Abschied an

Dirk Jörns blickt auf ein sportlich hervorragendes Jahr zurück. Sorgen bereitet dem Trainer die Zukunft der TSG Weinheim. © Nix

Weinheim. Sportlich blicken sie auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück. Einer tollen Rückrunde in der Saison 2015/16 ließen die Fußballer der TSG 62/09 Weinheim ab August die stärkste Hinserie aller Zeiten in der Verbandsliga folgen. Der Lohn ist nach 16 Spieltagen mit herausragenden 43 Punkten die souveräne Tabellenführung. Doch der Höhenflug könnte sich als Bumerang erweisen. "Stand heute, werden Spielleiter David de Vega und ich aufhören", sagt Trainer Dirk Jörns im Interview und warnt weiter: "Und auch ein wesentlicher Teil der Mannschaft könnte sich am Saisonende in alle möglichen Richtungen verstreuen." Hintergrund ist das vom Hauptverein klar begrenzte Budget. Im schlimmsten Fall ist sogar das Szenario nicht auszuschließen, dass die TSG ihre erste Mannschaft abmelden wird.

Herr Jörns, vor gut zweieinhalb Jahren haben Sie das Traineramt in einer sehr schwierigen Phase übernommen. Seitdem zeigt die sportliche Entwicklung stetig nach oben. Auch der knapp verpasste Aufstieg im Juni scheint das nicht aufhalten zu können?

Dirk Jörns: Die Jungs haben die Relegation als Bonus genommen. In der Aufstiegsrunde waren wir auch gegen Göppingen nah dran und natürlich waren die Spieler zunächst enttäuscht, dass es nicht ganz gereicht hat. Aber der Rückschlag war nur von kurzer Dauer. Die Mannschaft hat gesehen, dass sie auf hohem Niveau mithalten kann und unser Abschneiden eher als Schwung holen verstanden, um in dieser Saison neu anzugreifen.

Dirk Jörns Geboren wurde Dirk Jörns am 21. Januar 1977. Sein erster Verein als Aktiver war der FV 09 Weinheim, ein Jahr später wechselte er zur Reserve des SV Waldhof. In der Saison 1997/98 absolvierte der Abwehrspieler acht Partien in der ersten Mannschaft des Regionalligisten. Über Sandhausen und Ludwigsburg kehrte er 2007 nach Weinheim zurück. 2014 übernahm er die TSG als Trainer.

Was zeichnet die Mannschaft aus?

Jörns: Hier ist etwas zusammengewachsen, das einfach passt. Der Großteil der Mannschaft ist über zwei Jahre hinweg eingespielt. Das ist unser großer Vorteil gegenüber anderen Mannschaften mit hoher individueller Klasse. Unsere Mannschaft tritt sehr geschlossen auf, hat Spaß am Ballbesitzfußball und auch einzelne Spieler wie etwa Timo Gebhardt und Marcel Schwöbel haben eine tolle Entwicklung genommen. Alle Jungs haben einen Supercharakter und glauben daran, gemeinsam Ziele erreichen zu können. Wenn wir in der Rückrunde von größeren Verletzungen verschont bleiben und der Enthusiasmus beibehalten werden kann, haben wir sehr gute Chancen.

Mit 17 Feldspielern ist Ihr Kader dünn besetzt und mit Lukas Cambeis, Thomas Krämer und Stefan Matthes gibt es noch drei Langzeitverletzte. Können Sie in der Winterpause nachlegen?

Jörns: Das würden wir sehr gerne tun. Aber wir wissen, was der Verein uns finanziell gibt und was nicht. Wir müssen also wohl mit dem auskommen, was wir im Moment haben. Von den Mannschaften, die in der Verbandsliga ganz oben stehen, ist das nur bei uns so. Fortuna Heddesheim und der VfR Mannheim werden in der Winterpause sicher noch etwas machen. Für unsere Mannschaft, das Trainer- und Betreuerteam würde ich mir mehr Unterstützung durch den Verein wünschen. Aber seitdem Klaus Flößer nicht mehr da ist, ist die Fußballorientierung bei der TSG deutlich zurückgegangen.

Welche Konsequenzen hat das?

Jörns: Die Mannschaft und alle, die dazu gehören, wollen in die Oberliga aufsteigen. Aber der Verein hat es nicht geschafft, die Bedingungen dafür zu verbessern. David de Vega und ich haben bei Spielergesprächen, Kaderplanung und dem Aufstellen des Umfelds alles alleine leisten müssen. Das ist auf diesem Niveau für die Oberliga nicht mehr möglich. Aus meiner Sicht hat der geschäftsführende Vorstand der TSG wenig Ambitionen auf die Oberliga.

Wie geht es also weiter?

Jörns: Das steht noch in den Sternen, aber mit dem derzeitigen Budget ist die Oberliga nicht drin. Wir hatten in Weinheim selten ein Team, das so homogen und ein Aushängeschild ist. Wer solch eine erste Mannschaft als Werbeträger hat, dem sollte das auch etwas wert sein. Aber im Moment haben wir das Gefühl, es wird zunehmend weniger. Das tut mir vor allem für unsere Spieler leid, die teils bessere Angebote abgelehnt haben und dafür hier gemeinsam einen weiteren Schritt nach vorne machen wollten.

Wenn das Jahresende naht, kommt bekanntlich auch die Zeit für Wünsche.

Jörns: Ich würde mir wünschen, dass die Jungs auf vernünftigem Niveau Oberliga spielen könnten und der Verein die Bereitschaft zeigt, die Mannschaft zusammenzuhalten. bk