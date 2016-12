DJK Käfertal behauptet Platz vier

Gerhard Reichelt von der DJK setzte den Schlusspunkt beim 9:6-Sieg. © Binder

MANNHEIM. Die Tischtennis-Herren der DJK Käfertal haben sich mit einem 9:6-Heimerfolg über den TTC Reilingen in die Pause verabschiedet. Mit dem Erfolg verteidigte das Team von Kapitän Dominik Schwarz den vierten Tabellenrang in der Bezirksliga. Die Käfertaler gewannen alle drei Doppel. Reilingen verkürzte zwar mit zwei Erfolgen im vorderen Paarkreuz auf 3:2, doch mit fünf Siegen in Folge zum 7:3-Zwischenstand stellte die DJK die Weichen auf Sieg. Gerhard Reichelt machte mit seinem 3:0-Sieg über Denis Pulver den Käfertaler Triumph perfekt.

Die DJK stand auch im Final Four des Bezirkspokals. In der Viernheimer Rudolf-Harbig-Halle besiegten die Käfertaler im Halbfinale die TTF Hemsbach mit 4:1. Dominik Schwarz gewann zwei Partien, Lars Hörner und Alexander Goller waren zweimal erfolgreich. Im Finale musste sich der Bezirksligist dann aber dem TTC Weinheim IV mit 2:4 geschlagen geben. Goller und Hörner verloren zunächst ihre Spiele, Schwarz verkürzte auf 1:2. Das Doppel ging an die TTC-Paarung Bürner/Hönig gegen Goller/Hörner. Schwarz verkürzte mit seinem zweiten Sieg auf 2:3, doch Goller verlor sein Einzel und die Käfertaler verpassten knapp den Pokalcoup.

Die Trophäe in die Höhe stemmen durften dagegen die Akteure der DJK Wallstadt. Im Finale der C-Klasse gewann der Kreisligist gegen den Ligarivalen TTF Hemsbach II mit 4:1. Moritz Hardung und Florian Rüffer gewannen ihre Auftaktspiele. Fabian Kajzar unterlag dem Hemsbacher Dennis Kornberger. Doch ein Doppelerfolg von Hardung/Rüffer gegen Kornberger/Müller und ein weiterer Einzelsieg von Hardung über Kornberger bescherten den Kreispokalsieg.

DJK-Frauen im Finale gescheitert

Den Verbandspokal bei den Herren sicherte sich die TTC Weinheim II, die im Finale den eigene dritte Mannschaft mit 4:0 schlug.

Im Verbandspokal der Damen unterlag die DJK Käfertal im Endspiel dem TTV Weinheim-West 1:4. Sabine Lehr holte den einzigen Punkt für die Mannheimerinnen.