DJK Mannheim verschafft sich Luft

MANNHEIM. Die Tischtennis-Spieler der DJK Mannheim haben ihren ersten Sieg in der Rückrunde gefeiert. Mit dem 9:6-Erfolg in eigener Halle über den TTV Mühlhausen II festigte das Team von Kapitän Robert Hackmann den fünften Tabellenrang und entfernte sich in der Verbandsklasse Nord von den Abstiegsrängen.

In den Doppeln lief es für die DJK nicht so gut. Während Peter Rebsam/Dirk Recktenwald ihre Partie souverän gewannen, waren Hackmann/Sascha Noe gegen das Mühlhausener Spitzenduo beim 0:3 chancenlos. Stephan Berse und Frank Berg unterlagen nach hartem Kampf knapp in fünf Sätzen zum 1:2, als sie im Entscheidungssatz eine 5:2-Führung nicht nach Hause brachten.

"In den Einzeln lief es für uns deutlich besser, obwohl das Glück in vielen Ballwechseln gefühlt aufseiten der Mühlhausener lag", erklärte Recktenwald. Hackmann, Recktenwald und Berg gewannen ihre Spiele im ersten Einzeldurchgang knapp in fünf Sätzen, auch Rebsam behielt nach anfänglichen Startschwierigkeiten die Oberhand.

Zur Pause führte die DJK mit 5:4. Hackmann und Rebsam erhöhten auf 7:4. Nach der Niederlage von Recktenwald gegen Axel Heck bewies Berse gegen Carsten Köhler die stärkeren Nerven und gewann mit 3:1-Sätzen. Noe machte mit seinem Sieg gegen Treusch den Sack zum 9:6-Erfolg der DJK zu.

Am Samstag, 17.30 Uhr, müssen die Mannheimer beim Tabellenführer TTV Mühlhausen ran, der in dieser Spielzeit noch keinen einzigen Verlustpunkt hinnehmen musste.

In der Bezirksklasse Rhein-Neckar feierte die zweite Mannschaft der SG DJK St. Pius/MTG Mannheim einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt. Die Spielgemeinschaft kam in eigener Halle zu einem klaren 9:1-Sieg über den TTC Weinheim V. Damit kletterte St. Pius/MTG Mannheim auf den drittletzten Tabellenrang, der die Teilnahme an den Relegationsspielen bedeutet. Die beiden Letztplatzierten steigen direkt ab. In den Doppeln gaben die SG-Akteure keinen Satz ab. Spitzenspieler Niklas Sekul gewann seine beiden Einzel und machte letztlich auch den 9:1-Kantersieg mit seinem 3:1-Erfolg über den Weinheimer Boris Klump perfekt.

Derby in Brühl

Die Damen der DJK Käfertal waren am Wochenende in der Verbandsliga spielfrei, treffen am Samstag, 18 Uhr, auswärts auf die TTG Wiesloch-Baiertal. In der Herren-Bezirksliga steht am Samstag, 17.30 Uhr, ein Derby an. Die DJK Käfertal spielt beim TV Brühl. Die SG DJK St. Pius/MTG Mannheim will zu Hause am Samstag, 18.30 Uhr, gegen den TTV Heidelberg II den zweiten Tabellenrang verteidigen.