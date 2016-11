BG-Spielertrainer Nicolai Coputerco erzielte 14 Punkte. © Nix

VIERNHEIM. Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim sind zurück in der Erfolgsspur: Die Südhessen gewannen nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge ihr Spiel beim TSV Buchen mit 85:79 (39:39). Aber es war ein hartes Stück Arbeit für das Team von Spielertrainer Nicolai Coputerco. Der Moldawier selbst steuerte 14 Punkte zum Erfolg bei. Nach dem ersten Viertel führten die BG-Korbjäger knapp mit 17:15. Buchen hatte in Jochen Lemp, der mit 22 Punkten Top-Scorer des TSV war, einen Spieler in den eigenen Reihen, der den Viernheimern große Probleme machte. Die Basketballgemeinschaft schaffte es in der Folge nicht, sich deutlicher abzusetzen.

Bis zur Pause hatte Buchen sogar wieder zum 39:39 ausgeglichen. Auch nach der Halbzeit blieb es eng. Viernheim/Weinheim lag nach dem dritten Durchgang mit 60:58 (30.) vorne. Im Schlussviertel erzielten Coputerco und vor allem Top-Scorer Binjam Tesfa, der 20 Punkte beisteuerte, wichtige Körbe. Die Viernheimer setzten sich auf sechs Zähler ab und verteidigten den Vorsprung bis zum Schluss.

Der 85:79-Erfolg war der fünfte Saisonsieg der Basketballgemeinschaft im siebten Spiel. In der Tabelle verteidigten die Südhessen somit den dritten Tabellenrang, haben aktuell nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SG Heidelberg/Kirchheim II. Am kommenden Sonntag empfängt das Coputerco-Team um 13 Uhr in der Viernheimer Waldsporthalle den Ligaprimus zum Spitzenspiel.

Pforzheim - SG Mannheim II 58:79

Die zweite Mannschaft der SG gewann ihr zweites Spiel in Folge. Das Team von Coach Markus Mosig fertigte Aufsteiger Goldstadt Baskets Pforzheim ab und verbesserte sich mit dem vierten Saisonsieg in der Tabelle der Oberliga Baden auf den sechsten Rang. Überragend bei der SG II war Benjamin Kunte. Der Flügelspieler erzielte insgesamt 24 Punkte.

Nach den ersten zehn Minuten führten die Mannheimer knapp mit 21:20 (10.). Doch die Baskets hielten in der Partie zunächst mit. 36:33 lag die Mosig-Truppe zur Pause in Front. Die Mannheimer erwischten dann den besseren Start in den zweiten Durchgang. Die SG II zog auf 62:45 (30.) davon.

Die Pforzheimer fingen sich im vierten Durchgang, aber die SG baute den Vorsprung allerdings sogar noch einmal aus. Neben Kunte punkteten auch Ogechi Nebo (13), Steffen Höhnke und Julian Wolf (beide jeweils zehn) zweistellig. Dejan Mladenov erzielte für die Goldstädter 20 Punkte.

Am Samstagabend müssen die Mannheimer um 20 Uhr bei der TG Sandhausen in der Hardtwaldhalle zum Derby ran. bol