Ein Verein streckt sich

Weinheim. Es ist eine Herkulesaufgabe, die auf den TC Weinheim zukommt: sportlich, wie finanziell. Die Weinheimer, in der vergangenen Saison Meister in der Südstaffel der zweiten Tennis-Bundesliga, gehen den Weg ins Oberhaus. "Es war für uns bis zum letzten Spieltag so, dass wir zwar Erster werden konnten, der Aufstieg aber wahrscheinlich nichts wird", erklärte Routinier Frank Wintermantel. Doch der Sportliche Leiter Jürgen Kadel hat es geschafft: Gemeinsam mit dem gesamten Verein möchte er das Abenteuer wagen - der Gang in die erste Bundesliga ist vollzogen.

Das bedeutet auf der einen Seite eine große sportliche Herausforderung - letztes Jahr spielten immerhin einige deutsche und internationale Tennis-Asse in der obersten Spielklasse. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch eine große finanzielle Hürde, die der Verein zu absolvieren hat. Der Etat, letztes Jahr bei 70 000 Euro angesiedelt, muss um zusätzliche 50 000 Euro nach oben geschraubt werden. "Wir haben ein neues Konzept auf die Beine gestellt, wollen fünf bis sieben Firmen und Privatpersonen gezielt ansprechen und als Investoren gewinnen", beschreibt Kadel den Plan.

Völlig neue Erfahrung

Der Sportliche Leiter weiß, wofür er diese Anstrengungen unternimmt. "Wir haben auf jeden Fall eine Aufbruchstimmung, Spieler und Verein freuen sich", sagt beispielsweise Wintermantel, der den Schritt der Verantwortlichen ausdrücklich lobt: "Ich finde es positiv und mutig." Aus dem Weinheimer Kader hat bisher nur Moritz Baumann in der Bundesliga gespielt, für den Rest ist es eine völlig neue Erfahrung. Dennoch will der TC auf die vorhandenen Kräfte setzen. Das Problem dabei: In der ersten Bundesliga gibt es nur noch vier Einzel, statt der sechs aus Liga zwei. "Die Vierer-Mannschaft ist etwas problematisch - die Frage ist, was macht man, wenn es wieder runter geht?"

Fokus auf "Wir-Gefühl"

Doch das Team ist sich einig. Es bleibt größtenteils zusammen, will keine großen Namen von außerhalb einkaufen. "Hinten wollen wir immer zwei Deutsche haben", erklärt Wintermantel. Der große Vorteil des Aufsteigers: "Einige von uns spielen nicht mehr auf der Tour, wir müssen unter der Woche nirgends hin, sind ausgeruhter - da ist Tennis dann immer für eine Überraschung gut." Das Wir-Gefühl wird groß geschrieben, der Einzelne stellt sich hinten an. Wie gut sich die Spieler untereinander verstehen, unterstreicht auch Kadel: "Wir haben ein Appartement für die Spieler von außerhalb gemietet, da wohnen sie in den Wochen während der Saison, sind dann mehr oder minder immer in Weinheim."

Wie viel man mit einem Lauf und einer guten Teamchemie erreichen kann, zeigte im letzten Jahr der Lokalrivale Grün-Weiss Mannheim, der trotz schwachem Start noch Dritter wurde. Illusionen machen sich die Weinheimer aber keine: "Die Teams wollen und müssen uns alle schlagen", erklärt Wintermantel: "Sie werden daher stark antreten, auch einige Topleute werden auf unsere Anlage kommen."

Angst hat er aber nicht - eher Vorfreude. "Wir freuen uns natürlich auf das Spiel gegen Mannheim", sagt er und schiebt in sekundenschnelle hinterher: "Eigentlich freuen wir uns auf alle Spiele." Ein Highlight jagt das nächste, die Mischung ist gut. "Wir haben die Möglichkeit, gegen Topspieler anzutreten, haben aber auch mal eine Chance zu punkten", prognostiziert Wintermantel.