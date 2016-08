Ein Viererpack zum Einstand

Kevin Medina-Lopez (links) fühlt sich eigentlich auf der Sechser-Position wohl. Er kann aber auch offensiver spielen. © Nix

Mannheim. "Kevin war mein Wunschspieler. Dass er jetzt für uns kickt und natürlich gleich so gezündet hat, macht mich sehr glücklich." Peter Brandenburger ist voll des Lobes für seinen Neuzugang Kevin Medina-Lopez. Der Trainer des SC Rot-Weiß Rheinau staunte zum Auftakt der Kreisliga-Saison nicht schlecht, als sein neuer Schützling beim 4:1 gegen Schriesheim viermal knipste.

Der 23-Jährige wechselte im Sommer vom SV Seckenheim zur Brandenburger-Elf und lieferte einen fast perfekten Einstand. "Für mich war das genial. So zeigt sich natürlich jeder gerne bei seinem neuen Club. Das war so ein Tag, an dem alles funktioniert hat", bejubelt Medina-Lopez den ersten Viererpack seiner Karriere. "Wir sind aber auch als Mannschaft gut aus den Startlöchern gekommen, da hat schon vieles gepasst."

Schon lange auf der Liste

Mit zwei Jahren Verspätung hat Medina-Lopez nun den Weg zu den Rheinauern gefunden. Coach Brandenburger hätte diesen Wechsel gerne schon damals über die Bühne gebracht: "Wir hatten ihn schon länger im Auge, früher trainierte aber noch sein Vater bei Seckenheim, da wollte er natürlich auch spielen", erklärt der Trainer und beschreibt die Qualitäten seines Sommertransfers so: "Er ist schon sehr weit für sein Alter. Was er auf dem Platz macht, hat alles Hand und Fuß, außerdem ist er ein grandioser Fußballer."

In diesem Sommer war die Zeit endlich reif: "Ich habe eine neue Herausforderung gesucht. Da hat mein Handy geklingelt, Peter war dran. Es hat alles auf Anhieb gepasst, wir hatten gute Gespräche. Ich habe hier im Verein alles, was ich zu meiner Weiterentwicklung benötige", begründet Medina-Lopez seinen Schritt.

An die Rolle des Torjägers wird sich der 23-Jährige aber erst gewöhnen müssen. Eigentlich ist Medina-Lopez im defensiven Mittelfeld zu Hause, seine Nominierung für die linke Außenbahn in der Partie gegen Schriesheim kam aber nicht überraschend. "Wir haben das schon in einem Testspiel ausprobiert. Ich spiele da, wo ich gebraucht werde. Ich hänge mich immer voll rein", betont Medina-Lopez, ergänzt aber: "Dennoch fühle ich mich eigentlich auf der Sechser-Position wohler, da habe ich das Spiel vor mir."

Ob er sich weiter auf Linksaußen wiederfindet, ist nicht sicher. "Ich wusste, dass Schriesheim sehr defensiv gegen uns agieren wird. Da wollte ich schnell über die Flügel kommen und die Schnelligkeit von Kevin ausnutzen", erklärt Brandenburger. "Natürlich werden sich in Zukunft nicht alle Mannschaften gegen uns hinten rein stellen, es kann also gut passieren, dass Kevin auch wieder defensiver agieren wird."

Der Neuzugang spielte schon für den FV Brühl in der Landesliga und formuliert gleich zu Saisonbeginn große Ziele. "Im letzten Jahr wurden wir Dritter, und als Sportler hast du natürlich immer den Anspruch, dich zu verbessern. Im Klartext heißt das: Wir blicken auf Platz zwei und damit in Richtung Aufstieg. Allerdings ist dem Coach wichtig, dass wir gut spielen und uns als Kollektiv weiterentwickeln."

Die nächste Herausforderung für den 23-Jährigen und sein neues Team ist der FK Srbija Mannheim. Die Brandenburger-Elf trifft am Sonntag auf den Aufsteiger, der im ersten Saisonspiel mit 1:2 gegen Phönix Mannheim unterlag. "Srbija ist eine ganz unberechenbare und unbekannte Mannschaft. Ich persönlich habe noch nie gegen die gespielt, erwarte aber ein körperlich sehr robustes Team", blickt Medina-Lopez voraus. "Klar ist aber auch: Wir gehen natürlich als Favorit in dieses Spiel. Mit der Leistung vom vergangenen Spieltag rechne ich uns auch sehr gute Chancen aus."