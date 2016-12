Eine fast familiäre Beziehung

Mannheim. Es war schon außergewöhnlich, wie die Verantwortlichen der MVV Energie und der MTG Mannheim in der Pressekonferenz miteinander umgingen. Klar war auf der einen Seite, dass es um die Verlängerung des Sponsorings ging - eine Geschäftsbeziehung also, wie sie tagtäglich vorkommt. Auf der anderen Seite war es aber auch eine unglaublich gelöste Stimmung, fast schon familiär. Doch auch das verwundert nicht, zumindest auf den zweiten Blick: Immerhin arbeiten die beiden Parteien bereits seit 1989 zusammen - ohne Pause, wie es sich eben in einer gesunden Beziehung gehört. Eine familiäre Geschäftsbeziehung, die Quadratur des Kreises gewissermaßen. Der MVV und der MTG ist genau das gelungen.

"Sie können davon ausgehen, dass es nach 27 Jahren sehr partnerschaftlich zu geht", erklärte Dirk Pohlmann, der beim Energieunternehmen für Kommunikation und Marke verantwortlich ist. Zum finanziellen Umfang des Sponsorings machten beide Parteien trotz Nachfrage wie auch in der Vergangenheit keine Angaben. Rüdiger Harksen, das Trainer-Urgestein der Mannheimer Leichtathleten, ergänzte indes: "In den Gesprächen war alles sehr vertraut." Man tauscht sich über die Ziele aus, sucht für jedes noch so kleine Problemchen eine Lösung, weit bevor es sich zu einem echten Problem entwickelt. Gespräche, wie man sie sonst nur aus sehr guten Beziehungen kennt. Im Leistungssport sind sie dagegen seltener geworden.

"Für Region engagieren"

Doch gerade darum geht es den beiden Partien: die Förderung des Leistungssports in Mannheim. "Das Sponsoring wollen wir für unsere Topathleten einsetzen", erklärte Harksen: "So halten wir auch die Jugend. Die Jungen wollen nämlich alle mal so weit werfen wie Andreas Hofmann, oder so schnell laufen wie Nadine Gonska." Auch Bernhard Schumacher, Leiter Vertrieb Regional der MVV, unterstrich die Bedeutung der MTG für die Region: "Die MTG ist seit vielen Jahren im Spitzensport höchst erfolgreich und räumt gleichzeitig der Förderung des Spitzennachwuchses einen breiten Raum ein."

Das Firmenziel korreliert hier natürlich mit den Vereinsinteressen. "Uns ist es wichtig, dass die Region prosperiert. Das funktioniert aber nur, wenn auch die Menschen prosperieren", erklärte Schumacher: "Letztendlich investieren wir in die Menschen." Die Motivation, für die Bewohner der Region da zu sein, sei nicht nur monetärer Natur. "Warum wir das machen? Schauen sie in die Gesichter dieser jungen Sportler", sagte Schumacher und wies auf Gonska, Hofmann und Co. hin: "Die sind schon Grund genug. Wir wollen uns für die Region engagieren."

Den Angesprochenen stand die Freude tatsächlich ins Gesicht geschrieben. "Das ist eine tolle Unterstützung, wir sind darüber sehr dankbar", bestätigte Gonska stellvertretend: "Das motiviert, sich voll ins Zeug zu legen für die WM im kommenden Jahr und die EM in Berlin 2018."

Eben diese ist das erklärte Ziel der Mannheimer. "Die Heim-EM ist für uns ein wichtiges Datum und wir wollen zahlreiche Sportler an den Start schicken", so Harksen, der weiß: "Eine zuverlässige Unterstützung auf lange Sicht ist dafür eine wichtige Voraussetzung." Die gemeinsame Zusammenarbeit beschrieb er als "historisch und bewundernswert". Zudem wurde der Coach nicht müde, den Spitzensportcharakter herauszustellen. Die Konkurrenz zu medial größeren Sportarten scheut er dabei nicht. Selbst den Schlag, dass die Olympischen Spiele künftig nur noch auf Eurosport übertragen werden, trug Harksen mit Fassung: "Umso wichtiger ist es, dass wir verlässliche und treue Partner haben." Der Erfolg gibt ihm Recht: "Wir haben 18 Athleten im Bundeskader - nur um einzuordnen, in welcher vertikalen Ausrichtung wir arbeiten", gab er stolz an: "So viele haben die Mannheimer Adler und die Rhein-Neckar Löwen wahrscheinlich zusammen."