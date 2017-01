Eine knifflige Aufgabe

Mannheim. Eine Revanche ist angesagt, wenn die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim heute Abend um 18 Uhr die ambitionierte TSG Ketsch II in der Richard-Möll-Halle empfangen. Noch in bitterer Erinnerung ist das unglückliche Remis aus der Hinrunde, als die HSG in letzter Sekunde einen schon sicher geglaubten Sieg einbüßte.

Es ist allerdings eine ganz harte Nuss, die der neue HSG-Trainer Peter Jano mit seinem Team zu knacken hat. Die Reserve der Kurpfalz Bären befindet sich als Tabellenzweiter noch mitten im Aufstiegsrennen, hat zuletzt mit dem 43:29-Kantersieg in Allensbach ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt.

Die Mannheimer starteten zwar auch erfolgreich in die Rückrunde und präsentierten sich beim 25:21 in Donzdorf in guter Verfassung. "Aber gegen Ketsch müssen wir noch eine gewaltige Schippe drauflegen", weiß auch HSG-Betreuerin Andrea Trummer. "Wir werden allerdings mit Einsatzbereitschaft, Kampf und hoher Konzentration die Herausforderung annehmen", verspricht sie. me