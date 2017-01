Eiskalter Wind, Matsch und ein strahlender Sieger

Mannheim. Der Wind bläst in Christian Pfäffles strahlendes Gesicht. Es ist eisig kalt, doch das kann dem 23-Jährigen kaum etwas anhaben. Dass er gerade eine Höchstleistung vollbracht hat, lässt sich kaum noch erahnen - allenfalls an den kleineren Matschspuren in seinem Gesicht. Doch der Schwabe führte gerade ein 14 Mann starkes Feld um den Kurs im Rudi-und-Willi-Altig-Stadion in Mannheim. Wer nun an das Beton-Oval der Radrennbahn denkt, liegt falsch. Es handelte sich um die aufgebaute Crossstrecke, ein Rundkurs durch Matschpisten und Hügel.

Nach 59 Minuten und 12 Sekunden fuhr Pfäffle dann als Erster über die Ziellinie. "Ich mag den Crosssport wegen seiner vielen kleineren Spurts und den Laufpassagen, das haben wir beim Mountainbike gar nicht - es ist einfach eine ganz andere Herausforderung", erklärt der Sieger der Elite-Klasse: "Das hier war eine sehr schöne Crossstrecke." Abgesteckt wurde sie von Joachim Schmid, der nicht nur Kurs-Designer, sondern auch der Impulsgeber der Veranstaltung war.

Ralf-Peter Fackel, zweiter Vorsitzenden des Veranstalters RRC Endspurt 1924 Mannheim, ist ebenfalls begeistert vom Radsport. Sein Weg zurück zum RRC war dabei vorhersehbar: "Das ist einfach wie eine eingepflanzte Wurzel - die bleibt in dir und wächst." Gesät hat diese sein Vater Helmut, der zur goldenen Generation des Mannheimer Radsports gehört und vor einem halben Jahrhundert Mit-Initiator beim Bau der Rennstrecke war. "Er hat mich am ersten Tag nach meiner Geburt hier angemeldet - seit da kenne ich auch Willi Altig, den Uwe Seeler des Radsports. Jetzt wollen wir Jüngeren dieses Erbe auffrischen."

Die angesprochene Radsportlegende Altig hilft dabei als Präsident und erster Vorsitzender kräftig mit. Dass trotz der kurzfristigen Ansetzung - das Rennen wurde erst Ende Oktober beschlossen - so viele Meldungen in den verschiedenen Klassen eintrudelten, freut Altig umso mehr. "Wir haben es sehr kurzfristig ins Leben gerufen, dafür hat alles sehr gut geklappt - obwohl wir den Parcours wegen des Windes zweimal aufstellen mussten", so Altig. "Im Winter kann man eben keine Straßenrennen fahren, durch das Crossrennen ist die Bewegung aber trotzdem da und man lernt viel über die Fahrradbeherrschung."

Aus diesem Grund war auch Pfäffle am Start. "Ich nehme die Crossrennen mit, um fit zu bleiben." Mit Erfolg: Der Mountainbike-Profi wurde bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften im Cross Siebter: "Da kam uns Mountainbikern die Strecke entgegen - Mannheim hatte schon mehr Cross-Elemente."