Erfolgsgeschichte auf der Matte

Mannheim/Heidelberg. Mannschaftsgeist, Zusammenhalt, Freundschaft, gelungene Integration von jungen und routinierten, von sehenden und sehbehinderten Judoka, dazu Kampfkraft, Durchhaltewillen und Top-Stimmung: Das addiert ergibt ein Judoteam Heidelberg/Mannheim, das den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat. Erstmals nach 26 Jahren ist damit die Metropolregion wieder im Oberhaus vertreten.

1990 war der 1. Mannheimer Judoclub sogar erstklassig, lag am Rundenende auf einem gesicherten Tabellenplatz vier - und musste sich dann aus finanziellen Gründen aus dem Oberhaus abmelden. Die zurückliegenden zweieinhalb Jahrzehnte nutzten die Verantwortlichen, um die Jugendarbeit zu intensivieren. Außerdem zogen die Mannheimer Trainerin Carmen Bruckmann und Stefan Saueressig, der Gründer und Coach von Jukadio Heidelberg, an einem Strang, um den Kampfsport in der Region voranzubringen.

Sorgen wegen neuer Regel

Beide kannten sich durch ihre Arbeit für die sehbehinderten Judoka bestens, seit Anfang des zweiten Jahrtausends sind sie gemeinsam für die Nationalmannschaft verantwortlich. Da war es nur folgerichtig, dass sie die Kräfte bündelten. "Irgendwann standen zweimal pro Woche alle Judoka auch bei mir auf der Matte. So kennen Carmen und ich sämtliche Athleten und ihre Entwicklung", beschreibt Saueressig die gelungene Kooperation.

Dann reifte vor fünf Jahren der Entschluss, langfristig wieder in der Bundesliga zu starten - und zwar als Kampfgemeinschaft. Aus dem 1. MJC und Jukadio wurde das Judoteam Heidelberg/Mannheim, das den Aufstieg 2012 von der Bezirksliga aus in Angriff nahm. Der unaufhaltsame Durchmarsch wurde erst 2015 in der Regionalliga gestoppt, als der Angriff auf die 2. Liga noch knapp scheiterte.

Doch in diesem Jahr startete die Mannschaft erneut durch und hatte als Meister der Regionalliga Süd-West beste Chancen, auch den entscheidenden Aufstiegskampf zu gewinnen. Dass das Duell ausfiel, weil Zweitligist SV Halle sein Team zurückzog und plötzlich drei Aufstiegsplätze frei waren, mindert den Erfolg in keiner Weise. "Ob das aber ausschließlich gut für uns war, wird sich zeigen. Vielleicht wäre es auch gut gewesen, sich nochmals als Mannschaft zu beweisen, bevor in der Bundesliga die dicken Brocken kommen", sagt Saueressig. "Es ist leichter, in die Zweite Liga zu kommen, als drin zu bleiben."

Genau das ist das langfristige Ziel. "Denn die Erste Liga ist finanziell nicht zu stemmen, dafür bräuchten wir weitere Sponsoren", zieht Bruckmann eine realistische Grenze. Ein anderer Grund dafür ist der Verzicht auf Ausländer. "Die Mannschaft soll weiterhin aus Kämpfern aus der Region und dem eigenen Nachwuchs bestehen. Die übliche Praxis, zu den Kampftagen Ausländer einzufliegen, ist von uns nicht gewünscht, denn wir wollen die gute Stimmung unbedingt erhalten", ist sich Bruckmann mit Saueressig einig.

Doch um den Klassenerhalt auf Dauer zu schaffen, sind auch die Judoka gefordert, denn eine vom Deutschen Judo-Bund geplante Änderung wird, so Saueressig, "die Landschaft verändern". Weil das Zweitstartrecht abgeschafft werden soll, besteht die Gefahr, dass Erstligisten gute Kämpfer mit Geld abwerben. "Ich bin aber positiv gestimmt, dass unsere Leute der Verführung nicht erliegen. Denn unsere tolle Truppe will vor allem Spaß haben."