MANNHEIM. Zunächst eine herbe Abreibung, dann ein überzeugender Heimsieg: Die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal durchlebten am Wochenende ein Wechselbad der Gefühle. Ohne ihren verletzten Schlagmann Marcel Stoklasa kamen die Mannheimer bei der Spitzenmannschaft des TV Schweinfurt-Oberdorf am Samstag mit 0:5-Sätzen unter die Räder. Tags darauf konnte sich der TVK dann aber auf seine Heimstärke verlassen: Im badischen Derby gegen den FBC Offenburg feierten die Käfertaler nach einer starken kämpferischen Leistung einen verdienten 5:1-Erfolg. Die Zuschauer sahen dabei ein Geduldsspiel mit vielen langen Ballwechseln. "Das Wochenende hat gezeigt, welcher Teamgeist in dieser Mannschaft steckt", bilanzierte Kapitän Dominik Mondl zufrieden. mwh