VIERNHEIM. Beim BASF-Triathlon-Cup Rhein-Neckar steigt das Finale in Viernheim. Am Sonntag gehen die Top-Athleten um 9 Uhr an den Start. Der V-Card-Triathlon findet bereits zum 33. Mal statt.

Lokalmatador Steffen Kundel ist heiß. "Nach meinem dritten Platz in der Gesamtwertung im vergangenen Jahr, will ich auch diesmal eine gute Leistung in meiner Lieblings-Rennserie abliefern. In Viernheim selbst strebe eine Top-5-Platzierung an und will den Asphalt rund um Juhöhe, Saukopftunnel und Waldstadion glühen lassen", sagt Kundel. Favorit auf den Tagessieg ist aber Patrick Lange, der den Wettkampf in Heidelberg gewann. Auch Markus Rolli gehört zu den Athleten, die in Viernheim ganz vorne mitmischen können.

Bei den Damen peilt Lena Berlinger den nächsten Erfolg an. Die Siegerin von 2015 und 2014 geht als Favoritin an den Start. Die Dritte der aktuellen Gesamtwertung, die die Wettkämpfe in Heidelberg und Ladenburg gewann, will mit einem Sieg am Sonntag den Cup-Gewinn klar machen. "Ich habe mit 14 Jahren bei Nachwuchswettkämpfen mitgemacht. Seitdem fasziniert mich dieser Sport ungemein", erzählt die 28-Jährige. Zu ihren vermeintlich härtesten Konkurrentinnen zählt am Sonntag Carina Brechters. Die starke Schwimmerin könnte Berlinger fordern. Gleiches gilt für die Birkenauerin Caroline Frey, die sich für ihre Heimstrecke viel vorgenommen hat.

Los geht es mit dem Schwimmen im Hemsbacher Wiesensee. Danach geht es auf eine Radstrecke (bis zu 17 Prozent Steigung) durch den Odenwald. Die Athleten beenden den Wettkampf (olympische Distanz) mit zehn Kilometern Laufen. Drei Runden auf Asphalt und Waldstrecke müssen sie absolvieren, bevor im Viernheimer Waldstadion die Ziellinie wartet. bol