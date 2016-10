Fokus auf Lichterfelde

Mannheim. Nach dem Stadtderby am vergangenen Sonntag konnten die Herren des TSV Mannheim Hockey und des Mannheimer HC kaum durchschnaufen. Schon heute stehen in der Feldhockey-Bundesliga die nächsten Heimspiele an. Der TSVMH empfängt um 14.30 Uhr Titelverteidiger Rot-Weiss Köln unter dem Fernmeldturm. Der MHC hat um 17 Uhr Aufsteiger TuS Lichterfelde am Neckarplatt zu Gast. Der Neuling aus Berlin muss am Sonntag (12 Uhr) auch noch beim TSVMH am Hans-Reschke-Ufer antreten.

"Ich sage das selten so klar, aber unser Fokus liegt ganz klar auf dem Spiel gegen Lichterfelde", betont TSVMH-Trainer Stephan Decher. Er weiß, dass es gegen den Top-Favoriten aus Köln wohl nur wenig zu holen gibt: "Wir haben zuletzt im Derby beim MHC eine Topleistung abgerufen, aber um gegen Köln etwas zu holen, müssten wir das sogar noch steigern. Da kommt ja mehr als die halbe Nationalmannschaft."

Einen Dreier gegen den Aufsteiger peilt auch der MHC an. "Wir wollen einen Sieg, darüber gibt es keine Diskussion", sagt Trainer Michael McCann. Im Kampf um den Einzug ins Final Four dürfen sich die Blau-Weiß-Roten keine unnötigen Punktverluste leisten. "Wir werden auch jungen Spielern wie Tino Nguyen in der Bundesliga Einsatzmöglichkeiten geben", erklärt McCann. and