Friedrich stellt Talent unter Beweis

Mannheim. Von den 15 angekündigten Kämpfen der 10. Mannheimer Fight Night in der GBG Halle gingen zum Jubiläum der Muay-Thai-Veranstaltung nach zahlreichen verletzungsbedingten Absagen zwar nur zehn Auseinandersetzungen über die Bühne, doch den 1200 Fans des Kick-Boxens wurde einmal mehr gutklassiger Kampfsport geboten.

Dreimal gingen dabei auch die Lokalmatadore des Veranstalters Thai-Bombs Mannheim in den Ring, siegreich blieb allerdings nur Santino Friedrich in der Jugend-Klasse bis 72,5 Kilo. Friedrich konterte die Faustschläge seines Gegenübers immer wieder mit Kicks und baute so seinen Punktvorsprung bis zum Ende der drei Runden aus.

Wesentlich enger ging es in der Klasse bis 63,5 Kilo zu. Hoang Nguyen von den Thai Bombs kämpfte zwar verbissen im Clinch, musste sich aber letztlich mit 1:2-Richterstimmen geschlagen geben.

Henschke scheidet mit Cut aus

Wesentlicher heftiger kam es dann für Marco Henschke im Turnier bis 72,5 Kilo nach K1-Regeln. Nach einem Kniestoß seines tschechischen Gegners Tadeas Ruzicka öffnete sich ein großer Cut über dem Auge Henschkes. Der Ringrichter musste den Kampf abbrechen.

Mit Roman Stadtler (MAA Mannheim), Stefan Rill (Thai-Storms Mannheim) und Fardi Mohamadi (Kaonat Fighters Mannheim) gingen drei weitere Starter aus der Quadratestadt in den Ring, siegreich blieb allerdings nur Stadler in der Klasse bis 72,5 Kilo nach Muay-Thai-Regeln. Der Kämpfer der MAA Mannheim setzte sich verdient nach Punkten durch. zg